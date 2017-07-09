الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي الفاكهة عن الشهر الجاري

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، والإدارة المركزية للبساتين، نشرة التوصيات الفنية لشهر يوليو الحالي لتوجيه المزارعين في تعاملهم مع أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها ومواجهة الإصابات والأمراض والحشرات وجمع محاصيلها، والطرق الصحيحة في التعامل مع الأمراض التي تصيبها.

وأكد تقرير التوصيات الفنية الخاص بأشجار الموالح أهمية التقليم الصيفي باليد بإزالة الأفرخ المائية في حال عدم استخدامها في تكوين هيكل الشجرة والتخلص من السرطانات، بجانب الرش لمقاومة الأصداء والأكاروسات بالمبيدات الموصي بها، والانتظام بالري مع عدم الري في وقت اشتداد الحرارة، بالإضافة إلى رش محلول بوردو أو مضادات النتج على أشجار اليوسفي لمقاومة لسعة الشمس.

وبحسب التقرير فبالنسبة للعنب فيتطلب جمع ثمار الأصناف المبكرة مثل الفيومي والنباتي بأراضي الوادي وفي أواخر الشهر والبدء في جمع ثمار الأصناف متوسطة النضج مثل الإيطالي والروزاكى والموسكات، بجانب مقاومة الحشائش بالعزيق أو بمبيدات الحشائش ومقاومة الآفات المرضية والحشرية قبل الجمع بحوالي 2 – 3 أسابيع، بجانب مقاومة البياض الدقيقي في الأصناف متأخرة النضج، والمقاومة الوقائية ضد مرض البياض الزغبي خاصة عالية الرطوبة الجوية، ومنع الري في مزارع الدلتا (الأراضي الطينية) عند بدء النضج لزيادة نسبة السكر بالحبات، وذلك حتي جمع المحصول وعند ملاحظة علامة العطش على الأشجار تعطى رية خفيفة على الحامي، بالإضافة إلى مكافحة أعفان الثمار وحفارات الساق وأفات الجاسيد والأكاروسات والبق الدقيقي والذبابة البيضاء بالمبيدات الموصي بها.

أما فيما يخص فاكهة المانجو أكد تقرير التوصيات ضرورة البدء في تعليق مصائد الجاذبيات الجنسية لذبابة الفاكهة داخل حدائق المانجو منذ بداية الشهر بمعدل مصيدة لكل 5 أفدنة، وتفحص أسبوعياً لتحديد موعد وطريقة العلاج اللازم، والتسميد للأشجار التي تروى بالغمر، وإضافة الأسمدة بالنسبة للأشجار غير المثمرة الأقل من 5 سنوات على دفعتين بينهما 15 يوم.

وبالنسبة للجوافة فيجب استخدام المصايد الجاذبة لذكور ذباب الفاكهة لتحديد مدى الإصابة إن وجدت، ومكافحة الحشائش والبدء في العلاج الصيفي للحشرات القشرية بالزيت المعدني، وكذلك يتم الرش الوقائي ضد ذباب الفاكهة بالمبيد الموصي به، والري يومياً في الأراضي التي تروي بالتنقيط والمعدل حسب عمر الأشجار وكل 15 – 21 يوماً، في الأراضي الثقيلة حسب حالة الجو ونوع التربة، والتسميد على دفعات أسبوعية.

وفيما يخص عمليات الخدمة أشار التقرير إلى ضرورة المحافظة على انتظام الري خلال موسم جني المحصول، والتخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة، والاهتمام بالنظافة، بجانب فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، وزيادة عدد الخراطيم من خرطوم إلى 2 خرطوم مع تقدم عمر الشجرة، بالإضافة إلى الاهتمام بالثمار ووقف أي برنامج تسميد أو رش قبل الجمع بمدة كافية.