«الزراعة» تصدر تعليمات جديدة لمصدري البرتقال

أصدر الحجر الزراعي تعليمات جديدة بشأن موسم تصدير البرتقال، حيث قام بتحديد موسم التصدير من 5 ديسمبر الحالي وليس 15 ديسمبر.

وحصلت “المال” على منشور صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي، حيث يسمح طبقًا للمنشور في فرز الخام بدءًا من اليوم 2 ديسمبر، ويتعين على أصحاب الشركات التقدم بطلب بفرز وتعبئة الخام ابتداء من اليوم.

وأضاف المنشور أنه يتعين على رؤساء الشركات والمصدّرين عدم نقل الخام من المزرعة إلى المحطة إلا بعد صدور مستند تخصيم.

وكشف المنشور أنه يتعين على رؤساء الشركات التقيد بمعايير الدول التي يتم التصدير إليها حسب قواعد الحجر الزراعي.