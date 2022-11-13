«الزراعة» تصدر تعليمات جديدة لتصدير الفراولة

أصدر الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة تعليمات جديدة بشأن سحب العينات لتحليل متبقيات المبيدات لمحصول الفراولة، حيث يتم سحب عينات محصول الفرولة للدول التي تتطلب ارفاق تحيليل متبقيات للمبيدات، إضافة إلي السعودية، حيث يتم سحب العينات من المزارع المعتمدة من الحجر الزراعي بحد أقصي 15 طنا لكل رسالة بالنسبة للشحن البحري والبري.

وأضاف تقرير الحجر الزراعي أنه لا يتم إجراء تخصيم علي شهادة شهادة التحليل بالنسبة للشحن البحري والبري ويتم إرفاق أصل شهادة التحليل مع مستندات الرسالة لإصدار شهادة زراعية للشحن البري والبحري.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، في تصريحات خاصة لـ”المال ” إن مصر تصدر محاصيل زراعية لكل دول العالم، والعالم كله يشهد بجودة المحاصيل الزراعية المصرية، ويتحدث عن أن مصر أصبحت رقم واحد في العالم لتصدير البرتقال، وكذلك الأولى في العالم لتصدير الفراولة، وأصبحنا نصدر لإسبانيا والبرازيل التي تعتبر سابقا رقم واحد نظرا لجودة المحاصيل المصرية.

وسجلت الصادرات الزراعية 5.4 مليون طن للمحاصيل المختلفة منذ بداية العام وحتي الآن.

وكشف التقرير أنه في حالة الشحن الجوي يتم إجراء تخصيم علي شهادة التحليل وإرفاق صورة طبق الأصل مع مستندات الرسالة علي أن تكون الشهادة 10 أيام من صدور نتيجة التحليل للشحن الجوي والبحري والبري.