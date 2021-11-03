الزراعة تصدر تعليمات جديدة لتصدير الرمان

التنبيه على الشركات بالاتفاق مع شركات الشحن

أصدرت وزارة الزراعة – ممثلة في الحجر الزراعي – تعليمات جديدة لتصدير الرمان بدءا من 13 نوفمبر الجاري حيث يتوجب على المهندسين المكلفين بالفحص بمحطات ومراكز تعبئة الرمان الإشراف علي تحميل رسائل الرمان وترصيص البرادات أو الحاويات وذكر رقم الحاوية أو الرصاصة بطلب الفحص لضمان عدم تحميل أي محصول مخالف لطلب الفحص .

وأوضح التقرير أنه يجب التنبيه على الشركات بالاتفاق مع شركات الشحن بإرسال البرادات والحاويات في مواعيد مناسبة لذلك الإجراء .

وكان وزير الزراعة قد أعلن عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف “القصير” أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و867 ألفا و14 طنا، بالإضافة إلى تصدير 620 ألفا 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 576 ألفا و402 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.