«الزراعة» تصدر التوصيات الفنية لمزارعي الأعلاف الخضراء والبصل والكتان خلال فبراير

تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوعية المستمرة للمزراعين من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في جميع المحاصيل وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

قام معهد المحاصيل الحقلية بإصدار نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية مراعاتها، خلال شهر فبراير.

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أنه تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوعية المستمرة للمزراعين من أجل تحقيق أعلى إنتاجية في جميع المحاصيل وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتورة رضا محمد علي مدير المعهد إن التوصيات تمثلت في الآتي :

البرسيم المسقاوي

الاستمرار في الحش والري وفي ذلك الشهر يتم الانتهاء من أخذ الحشة الثالثة.

بدء التزهير في البرسيم الفحل لذا ينصح بتوفير مناحل قريبة من زراعات البرسيم الفحل لإنتاج البذرة لضمان الإنتاجية المرتفعة من محصول البذرة.

‏البرسيم الحجازي

يتم أخذ الحشة الثانية من البرسيم الحجازي الذي تمت زراعته في أكتوبر.

‏البصل

‏توصيات مزارعى البصل بوجه بحرى خلال شهر فبراير.

إعداد الأرض من تفتيح الخطوط بالمحرات البلدى والعزيق استعدادا الرى.

الرش بمبيد فطرى نحاسي مثل أوكسى كلور النحاس أو كوبكس أو ريدوميل جولد بلاس.

التسميد 3 شيكارة نترات للفدان ووضع خمسة لترات حمض فوسفوريك تنقيط بفتحة الرى.

وأيضا 2 كيلو هيومك فى البرميل منفصل عن حمض الفوسفوريك بفتحة الرىيجب عدم خلط حمض الفوسفوريك مع الهيومك كل منهم فى برميل تنقيط على فتحة الحوال المعاملات الزراعية خلال شهر فبراير لمحصول الكتان.

مداومة عملية الرى ‏‏إضافة الجرعه الثالثة والأخيرة من السماد الآزوتى، ‏‏الرش للحشائش الرفيعة ‏وملاحظه ظهور أى أعراض مرضية وعلاجها.