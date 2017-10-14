الزراعة تصدر التوصيات الفنية لأشجار النخيل عن أكتوبر

الصاوي أحمدأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بالتوصيات الفنية الشهر الجاري، لإرشاد المزارعين في تعاملهم مع أشجار النخيل ومواجهة الإصابات والأمراض الفطرية والطرق اللازمة لمعالجتها.أشارت نشرة التوصيات إلى ضرورة جمع ثمار جمي

الصاوي أحمد

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بالتوصيات الفنية الشهر الجاري، لإرشاد المزارعين في تعاملهم مع أشجار النخيل ومواجهة الإصابات والأمراض الفطرية والطرق اللازمة لمعالجتها.

أشارت نشرة التوصيات إلى ضرورة جمع ثمار جميع الأصناف النصف جافة، ويراعي عدم إجراء عملية التقليم للنخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، فضلاً عن المرور الدوري المستمر للأشجار والفسائل لاكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء، بحيث يتم العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة، وإزالة النخيل شديدة الإصابة وتقطيعه إلى إجزاء ووضعها داخل حفرة عمقها متر ونصف وتغطي بجير حي أو محاليل أحد المبيدات الموصي بها.

وفيما يخص مقاومة الأمراض الفطرية لفتت نشرة التوصيات إلى أهمية مكافحة مرض أعفان الجذور بأن تتم معاملة الفسائل بأحد المبيدات الفطرية الموصي بها، وغمر الفسائل قبل الزراعة في مبيد موصى به.