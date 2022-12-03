«الزراعة» تشن حملة على محال المبيدات غير المرخصة بالبحيرة

تمكن قسما الرقابة على المبيدات، والرقابة على المخصبات بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بشن حملة علي محافظة البحيرة وبإشراف المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة، والدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة الحقلية، بالاشتراك مع قسم الرقابة على المبيدات برئاسة المهندس فتحى البنا، وقسم الرقابة على المخصبات برئاسة المهندس إبراهيم الشناوى، حيث تم تنفيذ حملة بمركز بدر وبعد المرور على المحلات تلاحظ عدم وجود تراخيص 8 محل وتم على الفور تحرير محاضر للمحلات غير المرخصة والتحفظ على 560 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة و120أمبول حبوب تبخير .

وأكد بيان صادر اليوم من وزارة الزراعة أن ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة مراقبة الأسواق، خاصة محلات المبيدات والمخصبات فى نطاق محافظة البحيرة للقضاء على ظاهرة المبيدات الغير مصرح به والمحلات الغير مرخصة ،

وشارك فى الحملة لجنة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بالاشتراك مع إدارة تموين مركز بدر و في حملة بمناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق وغير المصرح بها.

وبالمرور على 195 محل للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية ، تلاحظ وجود 111 مرخصا و 60 محلا بدون ترخيص وتحت الرخيص 24 محل وتم التنبيه على أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.

وشدد المهندس بدر محمد بدر وكيل الوزارة، على جميع أقسام الرقابة على المبيدات والمخصبات بمراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.