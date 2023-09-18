«الزراعة» تشكل لجنة من 3 قطاعات لتحديد سعر إردب القمح للموسم 2023 - 2024

شكلت وزارة الزراعة لجنة فنية لتحديد سعر تسلم القمح من المزارعين، وحددت مساحة المحصول المزروعة فى موسم 2023 – 2024 بواقع 3.7 مليون فدان، بدلا من 3.3 مليون بالموسم الماضي.

قالت مصادر بالوزارة إن اللجنة الجديدة مشكّلة من 3 قطاعات، تشمل الجمعيات الزراعية، ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية، والمديريات الزراعية، لافتة إلى أنه سيتم تحديد السعر عبر دراسة متوسط التكلفة والعائد ليتم رفعه إلى الحكومة.

وأوضحت المصادر أن تحديد مساحات القمح تم بالتنسيق مع المحافظات، مشيرة إلى أنه تم اختيار المناطق التى سيتم زراعتها بالمحصول بشكل مبدئى ومرشحة للزيادة قبل اعتمادها رسميًا.

وكشفت أن الزيادة المبدئية فى القمح بالموسم المقبل ستكون فى حدود 400 ألف فدان، بإنتاجية مرتقبة نحو 11 مليون طن، بدلا من 10 ملايين الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تنطلق زراعة القمح فى منتصف نوفمبر المقبل، وتستمر حتى مطلع يناير 2024، والحصاد فى أبريل وحتى يوليو.

وأفادت المصادر بأنه مع تحسين جودة التقاوى وتوفير المعتمدة منها وإشباع السوق سيرفع متوسط الإنتاج على مستوى الجمهورية إلى 20 إردبا كمتوسط بدلا من 18 سابقا.

وكشفت أنه حتى الآن لم يتم صدور قرار زراعة القمح “الدورة الزراعية” وهل ستكون اختيارية أم إلزامية، مشيرة إلى أن الوزارة تمثل أكثر لأن تتم عبر حوافز إرشادية من خلال دعمها الفنى المباشر.

وكان سعر توريد إردب القمح خلال الموسم الماضى قد بلغ 1500 جنيها، كما تم إنتاج ما يقرب من 10 ملايين طن، واستيراد 9.6 مليون طن فى 2022، طبقا لتقرير الحجر الزراعى المصري.