«الزراعة»: تشديد الرقابة على الواردات من شرق آسيا

شددت وزارة الزراعة من إجراءات الرقابة على الواردات من شرق اسيا

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كل الأجهزة التنفيذية بالوزارة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، بتشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتحاتها المختلفة، فضلًا عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بالمنافذ الحدودية واتخاذ الاجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول اية أوبئة حيوانية الى مصر.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية الى البلاد.

مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وكل أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، بالتنسيق أيضا مع الوزارات المعنية.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، خاصة لجميع واردات شرق آسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، للتأكد من سلامتها، وعدم اصابتها بأية امراض او فيروسات.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول اية امراض حيوانية او فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، او من خلال مدخلات الإنتاج الوارده من الخارج.