الزراعة : تشديد الإجراءات البيطرية علي الحدود لمنع دخول الأوبئة الحيوانية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كافة الأجهزة التنفيذية بالوزارة وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، بتشديد عمليات الرقابة والفحص بكافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أية أوبئة حيوانية إلى مصر.

ووجه بتشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتحاتها المختلفة.

وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي ضمن الإجرءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية إلى البلاد.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة وكافة أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، وذلك بالتنسيق أيضا مع كافة الوزارات المعنية.

وفي سياق متصل، شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وخاصة لجميع واردات شرق اسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم اصابتها بأية امراض او فيروسات.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الاقليمي للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة علي كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول اية امراض حيوانية او فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، او من خلال مدخلات الإنتاج الوارده من الخارج.