«الزراعة» تشدد عقوبة عدم توريد القمح وتتوعد الممتنعين بالتحويل للنيابة

أكدت وزارة الزراعة أنه يتعين على المزارعين توريد نصف كميات القمح فى موسم 2022 لصالح الشون أو للتجار بموجب إيصال استلام أو توريد وإرسال هذه الإيصالات إلى الجمعيات الزراعية التابعين لها،موضحة أن سعر التوريد يتراوح من 875 إلى 885 جنيها للإردب.

وأكد الدكتور عباس الشناوى، مدير الخدمات الزراعية لـ«المال»أن المهندس الزراعى بالجمعية سوف يقوم بتحرير محاضر للمزارعين الممتنعين عن التوريد وفقا للكمية المقررة.

وأوضح أنه تم حصر أسماء مزارعى القمح بجميع المحافظات وإرسالها إلى مباحث التموين.

وأفاد بأن من يمتنع عن التوريد يضع نفسه تحت طائلة 3 عقوبات هى تحرير محضر ضده فى النيابة ،وحرمانه من التموين، ووقف صرف الأسمدة المدعمة له.

وأكد «الشناوى» أن يتوجب على المزارع التأكد من استلام إيصال استلام أو إيصال توريد من التاجر لتقديمه للجمعية الزراعية.

وأوضح أنه يجب على التاجر استلام إيصال استلام أو إيصال توريد بأسماء المزارعين وإرساله إلى الجمعية التابع لها.

ومن المتوقع أن يتم إنتاج 10 ملايين طن قمح محلى فى مصر الموسم الجارى الذى ينتهى فى أغسطس المقبل، كما يتم استيراد 12مليون طن سنويا لتغطية الاستهلاك.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى بيان مؤخرا أنه يتابع مع قيادات الوزارة ومديرى مديريات الزراعة حصاد وتوريد القمح فى جميع محافظات الجمهورية.

ووجه الوزير بضرورة تواجد ممثل عن الوزارة فى كل مواقع الاستلام سواء فى المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعى مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية لتلقى الشكاوى والبلاغات والانتقال فورا لحلها.

كما وجه مديرى المديريات ببذل أقصى جهد نظرا لأهمية موسم حصاد القمح هذا العام ووضع ذلك فى مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة مع التواجد مع المزارعين فى الحقول وتشجيعهم على التوريد، وكذلك تسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التى تقابلهم فورا.

كما وجه الوزير رئيس قطاع الزراعة الآلية بتخفيض أسعار تأجير معدات الحصاد من أجل تشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة فى الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر والمحافظة على جودة ونقاوة المحصول.

فى سياق متصل، تواجد جميع المسئولين المعنيين بالوزارة وكذلك مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات مع المزارعين فى الحقول، وكثفوا من المرور الميدانى حتى خلال العطلات الرسمية من أجل متابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات توريده بحد أدنى 12 إردبا للفدان مع التأكد من تقاضى ثمن المحصول نقدا عقب التوريد بحد أقصى 48 ساعة وبسعر 885 جنيها للإردب.

والجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قررت زيادة نقاط تجميع القمح لأكثر من 450 على مستوى الجمهورية بالقرب من مناطق الإنتاج من أجل تسهيل نقل وتوريد المحصول.