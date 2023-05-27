«الزراعة» تشدد الإجراءات حول صادرات الموالح للاتحاد الأوروبي

أصدرت وزارة الزراعة ممثلة في إدارة الحجر الزراعى تعليمات جديدة اليوم لجميع منافذ التصدير الجوية والبحرية تقضى بسرعة التعامل مع قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن شحنات الموالح المصرية.

كان الاتحاد الأوروبى أصدر منذ أيام قرارا بزيادة نسب فحص شحنات الموالح المصرية من 20 إلي 30 % عقب قيامه بالتحفظ علي عدد من الشحنات التي تحتوى على كمية من متبقيات مبيد “كلوربيفوس ” المحرم دوليا .

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي لـ”المال” أنه طبقا لتعليمات الوزارة الجديدة سيتم رفض استقبال أي شحنة موالح تحتوي على متبقيات المبيد المذكور، كما سيتم حجب الشركة عن التصدير مستقبلا.

وقال إن مبيد “الكلوربيفوس” محظور استخدامه فى مصر منذ 6 سنوات ، ولكن هناك عددا محدودا من المخالفين لا يزالون يستخدمونه في بعض الأحيان .

وأوضح أن كميات الشحنات التى أوقف الاتحاد الأوروبى استقبالها ضئيل للغاية مقارنة مع حجم الصادرات المصرية من الموالح، التى تلقى رواجا واسعا وطلبا كبيرا من مختلف دول العالم.

وأشار إلي أنه طبقا لتعليمات وتوجيهات الوزارة سيتم استبعاد الشركات المخالفة صاحبة تلك الشحنات من منظومة التصدير خلال الفترة المقبلة .

وأضاف أن منظومة التكويد والتتبع التي فرضها “الحجر الزراعي” الفترة الماضية تضمن سلامة وجودة جميع الشحنات الزراعية المصدرة للخارج، بداية من عملية الزراعة حتى التصدير للخارج عبر رقم مسلسل وكود مخصص لكل شحنة.

وكشف “العطار” أن إدارة الحجر الزراعى أصدرت تعليمات صارمة إلي المهندسين الميدانيين التابعين للوزارة بزيارة جميع مزارع التصدير المصرية، لفحص المحاصيل المرشحة، وفي حالة وجود متبقيات من المبيد المذكور سيتم إيقاف نشاط الكيان سواء تصديريا أو محليا .

من جانبه، أكد مسئول بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لـ”المال” أن الاتحاد الأوروبى أوقف استقبال 24 شحنة مصرية، بكمية تتراوح من 800-1000 طن ، وقيمة تقارب 55 مليون جنيه.

وطالب بتشديد الرقابة على منظومة استخدام المبيدات فى زراعة المحاصيل التصديرية أو الموردة للسوق المحلية.

وبلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية حوالي 3 ملايين و427 ألفا و797 طنا خلال الفترة من 1 يناير الماضى حتى 17 مايو الجارى، بزيادة 432 ألفا و342 طنا عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقا لأحدث إحصاءات وزارة الزراعة.

وتتركز أهم الصادرات الزراعية المصرية فى الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، الرمان، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الطماطم، العنب.

ومصر هى أكبر دولة مصدرة للموالح على مستوى العالم، منذ عام 2019 وحتي الآن، بنحو 1.8 مليون طن سنويا.