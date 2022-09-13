الزراعة تشارك في ندوة غرفة الصناعات الغذائية حول النمو الأخضر

شارك المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع لوزارة الزراعة في الندوة التي أقامتها غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر، في مصر لتبادل الخبرات ورفع وعي المنشآت المستهدفة بأساليب الإنتاج والتصنيع الحديثة وإدارة سلاسل التوريد والتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء وصحة البيئة.

وقدم المركز عرضا توضيحيا بالإمكانيات و الخدمات التي يمكن للمركز أن يقدمها للمنشآت العاملة في مجال التصنيع الغذائي للوصول إلى منتجات نهائية مطابقة للمواصفات وبأعلى جودة وأقل التكاليف مع مراعاة البعد الأخضر في الوصول إلى صفر هدر وصفر فاقد .

وأوضح الدكتور محمد الشربيني رئيس بحوث الإنتاج الحيواني خدمات المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في مجال الرقابة على الأعلاف،وقام بتقديم عرض عن المعامل التي يمكن ان تخدم أعضاء الغرفة، ومجالات التعاون مع الغرفة في مجالات الاستفاده من مخلفات التصنيع الغذائي و اعادة تدويرها او معالجتها لتحويلها الي منتجات ذات قيمة اقتصادية يمكن استخدامها بكفاءة و امان كاعلاف غير تقليدية.

وقال الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف إن التعاون متواصل مع غرفة الصناعات الغذائية في هذا المجال تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة تبني النهج الاخضر وتخفيف الحمل البيئي من الملوثات في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المركز أتم وضع مواصفات لمخلفات صناعة الخميرة السائلة بعد تحويلها الي الفيناس المكثف الذي يستخدم كاضافة علفية ممتازة للمجترات علاوة على امكانية استخدامه كمخصب زراعي .

وكذلك وضع مواصفة لمخلفات العجائن و المخابز. وجاري العمل علي وضع مواصفات لمخلفات تصنيع الخضر والفاكهة وتقييم حجم المخلفات وتحليل عدد كبير من العينات من مصانع مختلفة لتحديد الميزة النسبية لكل مخلف وكل معاملة وامكانية استبدال جزء من خامات الاعلاف التي ارتفع سعرها بصورة كبيرة الامر الذي يقلل الهدر و الفقد في الصناعات الغذائية ويقلل تلوث البيئة الذي يمكن أن يحدث من تراكم تلك المخلفات أو التخلص منها بطريقة غير صحيحة وعندما تكون هناك مواصفة وتحليل كيميائي لكل منتج من تلك المخلفات يمكن تداولها واستخدامها في تغذية الحيوان بما يعود بالنفع على الجميع.