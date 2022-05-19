الزراعة تشارك في المؤتمر العلمي السادس لقسم الاقتصاد الزراعي بجامعة بنها

شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة في فعاليات المؤتمر العلمي السادس لقسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة بنها حول التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي.

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل إن مشاركة المعمل جاءت من خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور طاهر قدح رئيس قسم التسويق بالمعمل تحت عنوان: الأثر الاقتصادي لمتبقيات المبيدات على الصادرات الزراعية.

وأشارت إلى أن المعمل يقوم بتأدية دوه العلمي والبحثي عن طريق هذه المشاركات لنقل وتبادل الخبرات العلمية مع الجامعات المصرية، حيث تم توضيح الأثر الاقتصادي لمتبقيات المبيدات وعلاقتها بالتغيرات المناخية ودور مركز البحوث متمثلا في المعمل في مراقبة متبقيات المبيدات ودعم الصادرات الزراعية.

وافتتح المؤتمر الدكتور محمد الزعبلاوي عميد الكلية، والدكتور سيد جادو رئيس قسم الاقتصاد ولفيف من الأساتذة والعلماء المصريين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية .

وفي كلمته التي ألقاها اشار الدكتور محمود الزعبلاوي عميد الكلية إلى أهمية هذا المؤتمر واختيار موضوع التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي.

كما أشار الدكتور سيد جادو رئيس قسم الاقتصاد بالكلية إلى دعم الجامعة والكلية لتنظيم النسخة السادسة من المؤتمر والذي يساهم في تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية.