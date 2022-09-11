الزراعة تشارك بـ8 هجن طماطم وكانتلوب وبطيخ في معرض صحاري

شارك البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر التابع لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية اليوم الأحد في معرض صحاري .

وشهد اليوم وزير الزراعة السيد القصير والأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والأستاذ الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية وعدد من قيادات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وفي سياق متصل قال الأستاذ الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر شارك بعرض تقاوي 5 هجن من الطماطم وعدد 2 من هجين كانتلوب وهجين خيار و2 هجين من البطيخ.

وأوضح أنه تم المشاركة بعدد من أصناف الفاصوليا الجافة والخضراء وصنف لوبيا و3 أصناف من البسلة وصنف قثاء قطيفي ونماذج من شتلات الفلفل والباذنجان والطماطم والتي تم عرضها للجمهور .

وأبدي جموع الزائرين سعادتهم بوجود تقاوي خضر محلية متاحة للمزارعين

ويذكر أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر يهدف الي إنتاج تقاوي محلية تناسب البيئة والذوق المصري,

كما يهدف أيضا إلى توفير فرص عمل للشباب وتوفير العملة الصعبة وتقليل فجوة استيراد التقاوي وإتاحة تقاوي محلية رخيصة تقلل من تكاليف الإنتاج.