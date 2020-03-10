الزراعة: تسيير 163 قافلة بيطرية لعلاج الماشية بالمحافظات

القوافل جابت 92 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 15 محافظة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، تقريرا من الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية حول إجمالي القوافل البيطرية التي نفذها المعهد خلال عام 2019 .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة اليوم، أنه في إطار سياسات مركز البحوث الزراعية لتطبيق نتائج الأبحاث العلمية في العمل الحقلي ونقل التقنيات الحديثة لصغار المربيين والفلاحين قام معهد بحوث التناسليات بتسيير 163 قافلة مجانية منها 92 قافلة تابعة للحملة القومية البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين وبتمويل من مكون البحوث ببرنامج التنمية الزراعية (ADP) .

وأضاف أن هذه القوافل جابت 92 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 15 محافظة مختلفة وقد استفاد من هذه الخدمات عدد 29165 مربيا وتم علاج 84772 حيوانا من مختلف الفصائل.

وشملت أنشطة القوافل الفحص التناسلي بالسونار وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والباطنية والمعدية والطفيليات الداخلية والخارجية وأمراض نقص المناعة.

كما تم إجراء الجراحات المتنوعة والتناسلية والدقيقة كما قام فريق عمل القوافل بعمل التقصي النشط والموجه للأمراض المعدية والوبائية وسحب العينات الممثلة لعمل التشخيص المعملي وإعداد الخرائط الوبائية للمساعدة في مكافحة الأمراض الوبائية والسارية .

وأضاف “التقرير” أن نشاط هذه القوافل تضمن 19 دورة تدريبية عملية لعدد 342 من شباب الاطباء البيطريين وممارسي العموم بالوحدات البيطرية بالمديريات المختلفة وأيضا تم عمل ندوات إرشادية تدريبية لصغار المربين عن تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة بها في تغذية الحيوان والحد من التلوث البيئي .

ولفت إلى أنه تم التوعية بدور صندوق التأمين علي الماشية في تنمية الثروة الحيوانية.

وشارك في هذه القوافل معهد بحوث الأمراض الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين علي الماشية.

وقام المعهد أيضا في إطار المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني بتسيير 71 قافلة في 35 قرية لخدمة 4741 مربي وعلاج 14200 حيوان في 4 محافظات بالصعيد.