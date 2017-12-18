الزراعة : تسويق مليون و150 ألف قنطار قطن بالمحافظات حتى الآن

لا يزال نحو 50 ألف قنطار في حوزة المزارعين الصاوي أحمدأكد وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي الأقطان، التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم حتى الآن تسويق مليون و150 ألف قنطار قطن من جميع المحافظات، وأصبح بحوزة التجار 135 ألف قنطار قطن من الوجه القبلي، والباقي من الوجه البحري.وقال السعدن

لا يزال نحو 50 ألف قنطار في حوزة المزارعين





الصاوي أحمد

أكد وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي الأقطان، التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم حتى الآن تسويق مليون و150 ألف قنطار قطن من جميع المحافظات، وأصبح بحوزة التجار 135 ألف قنطار قطن من الوجه القبلي، والباقي من الوجه البحري.

وقال السعدني، لـ”المال”، إن “الجمعية” مسئولة عن تجميع قطن الإكثار من المزارعين بعد أن أوكلت “الوزارة” لها ذلك قبيل انطلاق الموسم في سبتمبر الماضي، كما تم تسلم وتسويق 210 قناطير قطن إكثار مستخرج منه بذرة تكفي لزراعة مساحة من القطن لـ500 ألف فدان، في مقابل المساحة المستهدفة البالغة 350 ألف فدان الموسم المقبل 2018 وإعادة بيع الزهر مرة أخرى.

وأوضح أن وزارة الزراعة نجحت في استخراج بذرة القطن المستهدفة للموسم المقبل، وهي أهم معيار يتم الاعتماد عليه في استراتيجية زراعة القطن لكي يتم توفير بذرة في الموسم المقبل تمت خلال الموسم الحالي.

من جانبه قال ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، لـ”المال”، إن موسم القطن قارب على نهاية التسويق وأصبح حاليًّا في حوزة التجار باستثناء 50 إلى 60 ألف قنطار لا تزال متوفرة لدى كبار المزارعين في كفر الشيخ.

وأكد حمادة أن الموسم الحالي تم فيه تسويق كميات من القطن عالي الجودة وهو جيزة 96 و88 و92 وهي فائقة الطول بكميات تصل لنحو 30 ألف قنطار، بخلاف الأقطان طويلة التيلة وهي جيزة 86.

وأوضح أن الأسعار متنوعة حسب الصنف، إلا أنها تخطت الـ3000 جنيه للقنطار “تجاري– إكثار”، وهي معدلات جيدة تقوم بتغطية تكاليف الإنتاج.

كانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن مساحة القطن 2017 بلغت 220 ألف فدان تقريبًا، بينما كانت تستهدف نحو 1.5 مليون قنطار قطن من هذه المساحة.

وتحتكر وزارة الزراعة زراعة قطن الإكثار في مصر ولا يسمح بتداوله إلا من خلال جمعية القطن، إحدى جمعيات الاتحاد التعاوني الزراعي، عبر خطوات تبدأ باختيار مساحات تتميز بجودة تربتها والتعاقد مع أصحابها لزراعة قطن يستخدم في عمليات إنتاج البذور فقط ويحظر بيعه بالسوق، عكس القطن التجاري الذي يسمح بتداوله وكانت مساحة قطن الإكثار نحو 62 ألف فدان في المحافظات.

وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن حجم إنتاجية فدان القطن تراجعت لـ5 قناطير فقط، الموسم الحالي؛ بسبب تأخير الزراعة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والمبيدات والتقاوي وغيرها، كما يقوم بعض مزارعي قطن الإكثار بالتلاعب في كمية الأقطان التي يتم توريدها لوزارة الزراعة؛ لبيعها في السوق الحرة بأسعار أعلى، فعلى سبيل المثال يقوم الفلاح بتوريد 4 قناطير فقط من إنتاجية الفدان لوزارة الزراعة، بينما يتصرف في بقية الإنتاج لنفسه.

وأوضح عبد الرحمن أن تكلفة زراعة القطن للفدان الواحد تصل لـ12 ألف جنيه نتيجة تكلفة العمالة والتعبئة والحرث والرش، بينما يوفر الفلاح 3 آلاف جنيه فقط من المحصول، حيث ينتج الفدان 5 قناطير مضروبًا في 3000 جنيه سعر القنطار، بما يعني أن الفدان يحقق عائدًا 15 ألف جنيه.