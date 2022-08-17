الزراعة: تسهيل إجراءات سفر الهجن للمشاركة في مهرجان الأمير محمد بن سلمان بالسعودية

صرح الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن وزارة الزراعة قامت بتسهيل سفر الهجن المصري إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مهرجان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لسباقات الهجن المزمع انطلاقها يوم 24 اغسطس المقبل حتي 3 سبتمبر.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن المهرجان يتم بمشاركة دول الخليج العربي والأردن والسودان وتشارك مصر بـ30 جملا من أقوي السلالات المصرية تم اختيارها والإشراف على سفرها بواسطة الاتحاد المصرى للهجن.

وأعرب وزير الزراعة عن تفاؤله بفوز الهجن المصرية وحصولها على مراكز متقدمة في بطولة ولي العهد بالطائف.

وكرست وزارة الزراعة إمكانياتها في تذليل كل الصعاب أمام البعثى لتسهيل مأموريتها في المعابر ذهابا وعودة، وإجراءات السفر لتوفير سبل الراحه للبعثة.