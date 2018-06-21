الزراعة : تسليم مليون طن أسمدة للموسم الصيفي

صعوبة توفير مقننات السماد المدعم يدفع المزارعين إلى "الحرة " والأخيرة تلامس 6000 جنيه الصاوي أحمد: ارتفع سعر شيكارة الأسمدة لنحو 400 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل سعر الطن إلى 6000 جنيه بدلا من 5600 وذلك في محافظات…

صعوبة توفير مقننات السماد المدعم يدفع المزارعين إلى “الحرة “

والأخيرة تلامس 6000 جنيه

الصاوي أحمد: ارتفع سعر شيكارة الأسمدة لنحو 400 جنيه خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل سعر الطن إلى 6000 جنيه بدلا من 5600 وذلك في محافظات الصعيد، والتى تعتبر أعلي سعر متداول في السوق قبل الزيادة، إذ كان سعر الشيكارة 280جنيها، بعد ارتفاع سعر تكلفة النقل بعد زيادة سعر السولار الأخيرة، فضلا عن عدم توافر حصص الأسمدة المدعمة. وأرجع تجار ومتعاملون ومزارعون أسباب الزيادة في أسعار الأسمدة الحرة إلى حاجة المحاصيل الزراعية حاليا للأسمدة بشكل كثيف، لكل الأصناف أهمها الخضراوات والفاكهة والقصب والموز، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل من المصنع لمناطق الاستهلاك، وعدم وجود رصيد في الجمعيات الزراعية يغطي الاستهلاك المتزايد للزراعة . وشهدت الأيام القليلة الماضية رفع أسعار السولار من 360 قرشا للتر لـ 5.5جنيه بما يعني زيادة في تكلفة النقل . وقال أحمد عبد الستار “مزارع” من الأقصر إن تكلفة النقل ارتفعت بنسبة كبيرة بعد زيادة سعر النولون الأخيرة، بعد تحريك سعر السولار، مشيرا إلي أن سعر الأسمدة الحرة ارتفعت لنحو 300جنيه للشيكارة بدلا من 289 قبل الزيادة، و قبل تحريك سعر السولار، خصوصا أن الأقصر من المحافظات النائية عن مناطق الإنتاج في محافظة الإسكندرية. ولفت إلى أن تكلفة النقل للشاحنة ترتفع باستمرار نتيجة زيادة تكلفة المرور “الكارتة” فضلا عن تكلفة قطع الغيار والزيوت المختلفة التي يتم استخدامها في هذه الشاحنات الكبيرة . وفي المقابل، نفي ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أي زيادة في سعر الأسمدة المدعمة، مشيرا إلي أنها كما هي وأن السعر في الجمعيات كما هو عند 3200جنيه للطن.



و أضاف أن معدلات صرف الأسمدة جيدة، مشيرا إلى أن حجم الأرصدة التي تم صرفها بالفعل تقترب من المليون طن، من إجمالي احتياجات الموسم البالغ 2.5مليون طن . وأوضح أن بعض المزارعين يستخدمون الأسمدة في معدلات أعلي من المقنن والمستوي الطبيعي لمعدلات الاستخدام. وقال إن شركات الأسمدة التزمت خلال الفترة الماضية بالكميات التي توردها لصالح وزارة الزراعة، ونسبة التوريد تتراوح بين 100%و70%. ويوجد7مصانع تنتج الأسمدة الأزوتية في مصر هي أبو قير والدلتا وموبكو والإسكندرية والنصر وحلوان والمصرية، إذ تورد 55% من حصتها لوزارة الزراعة والباقي لها حرية التصرف فيه سواء بالتصدير أو بالبيع فى السوق الحرة . ويرى محمود أبو زيد موزع أسمدة أن تكلفة النقل ارتفعت بعد تحريك سعر السولار، مضيفا أن هناك تكاليف أخري شهدت ارتفاعا أيضا مثل قطع الغيار والزيت وكذلك تكلفة الخدمات المرورية “الكارتة “. و أوضح أن هناك علاقة عكسية بين التصدير والسوق المحلية، من خلال اللجوء إلى التصدير بعد زيادة سعر الدولار وارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة مما يدفع الشركات للتصدير والعكس. و أكد مجدي الشراكي، رئيس جمعية الإصلاح الزراعي أن أزمة الأسمدة ترجع إلى وجود سعرين أحدهم اثابت وهو المدعم والأخير متغير وهي الأسمدة المتداولة في السوق الحرة، مشيرا إلي أن الأخيرة تتحرك وفقا لآليات السوق ومع مدي توفر المدعم من عدمه داعيا إلى حل تلك الازدواجية في التسعير. وأكد أن وزارة الزراعة ليست لها سلطة علي سعر الأسمدة الحرة فهي متاحة بسعر السوق، ولكن ما تلتزم به هو الأسمدة المدعمة، إذ لا توجد أزمات كبيرة في القطاع منذ فترة طويلة. وقال حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، إن جميع أسعار مدخلات الإنتاج سترتفع خلال الفترة المقبلة، مثل أجرة العامل والأسمدة والمبيدات والمخصبات والتقاوي وفي نفس الوقت يوجد تراجع في سعر بيع الخضراوات حاليا . ولفت إلى أن تكلفة زراعة الأراضي الجديدة سترتفع أكثر وهناك مزارعون سيهجرون أرضهم نتيجة وصول ثمن العشرين لتر لـ 110جنيهات بدلا من 85 خلال الفترة الماضية.

