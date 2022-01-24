«الزراعة» : تسلم 203 آلاف طن من المحصول الشتوي للأسمدة حتى الآن

توزيع 2.3 مليون كارت ذكى على المزارعين، وسيتم إعدام 300 ألف كارت بعد عمل حصر دقيق للبيانات وهناك خطوات استباقية فى هذا الملف

كشف الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، تسلم 203 آلاف طن من حصة الأسمدة للمحصول الشتوي، من الشركات ومصانع الأسمدة حتى تاريخه.

وأكد الشناوي، خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، أن هناك عملًا طوال الوقت للتغلب على العقبات إنْ وُجدت، ووضع حلول سريعة من أجل توفير الأسمدة والحصول على الوعود الكاملة من الشركات ومصانع الأسمدة لتوريد باقى الحصص المنصوص عليها.

من جانبه أشار الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، إلى توزيع 2.3 مليون كارت ذكى على المزارعين، وسيتم إعدام 300 ألف كارت بعد عمل حصر دقيق للبيانات، وهناك خطوات استباقية فى هذا الملف.

من جانبه طالب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من منظومة الكروت الذكية قبل شهر أبريل المقبل،

على أن يتم الانتهاء فى منتصف شهر مارس، على سبيل المثال، استعدادًا لدعم المزارعين على الأرض، وفقًا لبيانات دقيقة ووصول الدعم لمستحقيه.