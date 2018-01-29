الزراعة: تسلمنا حصص الأسمدة الشتوية.. وجار الصرف للمزارعين

الصاوي أحمد:تسلمت وزارة الزراعة، ممثلة في الاتحاد التعاوني الزراعي، حصص موسم الأسمدة الشتوية، وجار متابعة صرف الأسمدة للمزراعين في المحافظات.أرجع ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في تصريح لـ«المال»، التزام الشركات بتوريد الحصص المقررة، بعد زيادة أسعار التوريد بواقع 200 جنيه

الصاوي أحمد:

تسلمت وزارة الزراعة، ممثلة في الاتحاد التعاوني الزراعي، حصص موسم الأسمدة الشتوية، وجار متابعة صرف الأسمدة للمزراعين في المحافظات.

أرجع ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي في تصريح لـ«المال»، التزام الشركات بتوريد الحصص المقررة، بعد زيادة أسعار التوريد بواقع 200 جنيه، في الطن لتسجل 3200 جنيه، بعد ضغوط من الشركات المنتجة، بعد زيادة أسعار المحروقات نهاية يونيو الماضي.

كانت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، اعتمدت فى بداية أكتوبر الماضي، قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيهًا لليوريا، إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيهًا فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن.

أوضح حمادة أن الجمعيات الزراعية تسلمت ما يقرب من 1.2 مليون طن أسمدة، بقيمة %100 من حصة الأسمدة الشتوية منذ سبتمبرالماضي حتي الآن، تسلم المزراعين منها فعليا 500 ألف طن، بقيمة 40 % من قيمة الحصص الشتوية المقررة.

كشف عن أنه يوجد رصيد من الأسمدة في الجميعات، وجار الصرف حاليا بقيمة تقترب من 700 ألف تقريبا.

ينطلق الموسم الشتوي في سبتمبر، وينتهي نهاية فبراير من كل عام، وتختلف حصة الفدان من الأسمدة، باختلاف المحصول، ويحصل القصب علي 13 شيكارة أسمدة يوريا، والموز 8، والقمح 3، والبنجر 4، والخضراوات من 2 إلي 3، وبساتين الفاكهة 6 شكائر للفدان.

لفت حمادة إلى أنه نهاية فبراير المقبل يكون 90 % من المزارعين، تسلموا الحصص المقررة، كاشفا عن أن جميع شركات الأسمدة الآزوتية، ملتزمة بتوريد حصتها المقررة شهريا، هي 7 شركات بمتوسط 200 إلي 230 ألف طن شهريا، مشيرا إلي أن أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة منذ منتصف العام الماضي عند 3200 جنيه للطن.

طبقا للعقود المبرمة بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة، تضخ الأخيرة %55 من الإنتاج لصالح «الوزارة»، و%45 الباقية، يحق للشركات المنتجة حرية التصرف فيه، ببيعه في السوق المحلية، أو للتصدير، الشركات هي «أبو قير»، و«الدلتا»، و«موبيكو»، و«المصرية»، و«حلوان»، و«الإسكندرية»، و«النصر».

قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه منذ بداية موسم الزراعات الشتوية التزمت الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة الشهرية المقررة للجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، من احتياجات المحصول الشتوى وجارى التوريد من قبل الشركات المنتجة،والصرف من الحصص للمزارعين.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أنه بناء على تكليفات عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، هناك مراجعة مستمرة لمخزون الجمعيات الزراعية من الأسمدة والاحتياجات الفعلية لكل منها حسب الزمام الزراعى.