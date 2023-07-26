الزراعة تسعى لحل مشكلات الري بالنوبارية لضمان وصول المياه لنهايات الترع

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه بناء على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحل مشاكل المزارعين والتواجد معهم على أرض الواقع فإنه يتم تطهير وتطوير المساقي والمراوي التابعة للوزارة وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الموارد المائية والري لتسهيل عملية ري المحاصيل خاصة خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد من موجة الحرارة الشديدة.

وصرح د محمد عبدالعال رئيس قطاع استصلاح الأراضي أنه بمقر مديرية الزراعة بالنوبارية تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية والمهندس إبراهيم عبد المنعم وكيل وزارة الري بالناصرية وبحضور مراقبي عموم المراقبات التعاونية بزمام المديرية ومدير إدارة الإرشاد الزراعي ومدير الشؤون الزراعية ومدير إدارة الأراضي والمياه بمديرية الزراعة بالنوبارية وعدد من قيادات وزارة الرى بالناصرية.

وأضاف البيان أنه تم عقد اجتماع تنسيقي لحل مشاكل الري خاصة في ظل الموجه الحارة التي تتعرض لها البلاد والمتغيرات المناخية غير المسبوقة وحفاظا على الحاصلات الزراعية سواء البستانية أو المحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر و التي تمثل داعم أساسي للأمن القومي المصري، خاصة في الأراضي الرملية والأراضي المستصلحة الحديثة .

ووفقا لبيان الوزارة فقد حضر ممثلون عن المزارعين بمختلف المناطق وتم الاستماع ومناقشة الشكاوى والملاحظات الخاصة بعملية الري وطول فترة المناوبات وعدم وصول المياه بنهايات بعض الفروع بالمنسوب المناسب وتم الاتفاق على طرق إنهاء هذه المشاكل .

وأوضح البيان أنه تم التنسيق لعقد اجتماع أسبوعي بكل مراقبة زراعية على حدة يحضره مسئولو الري بالمنطقة ومسئولو الزراعة وممثلون عن المزارعين لتناول ما تم إنجازه في حل مشاكل الري بذات المنطقة والتخطيط لما هو قادم والتوعية بأهمية التوسع في الري المطور.