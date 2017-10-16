الزراعة تسحب 2000 عينة لفحص نسب المبيدات فى المحاصيل

الصاوى أحمدتعتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى سحب 2000 عينة من المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية والمحافظات، لقياس نسب متبقيات المبيدات فيها.قال الدكتور أشرف المرصفى، رئيس المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات بالوزارة، إن الهدف من ذلك الإجراء، يتمثل فى معالجة الخلل الخاص بارتفاع نسبة مبتقي

الصاوى أحمد

تعتزم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى سحب 2000 عينة من المحاصيل الزراعية بالأسواق المركزية والمحافظات، لقياس نسب متبقيات المبيدات فيها.

قال الدكتور أشرف المرصفى، رئيس المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات بالوزارة، إن الهدف من ذلك الإجراء، يتمثل فى معالجة الخلل الخاص بارتفاع نسبة مبتقيات الأسمدة فى السلع الزراعية، عبر تحليل العينات والخروج بنتائج، يتم إرسالها فى تقارير شهرية لوزير الزراعة.

وأضاف لـ«المال»، أنه سيتم سحب هذه العينات من محافظات مختلفة مثل البحيرة والشرقية والمنيا، والأسواق المركزية مثل العبور وأكتوبر.

كانت عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، قد أطلق الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات فى السوق، كخطوة أولية لبحث كيفية التعامل مع النتائج بعد التحليل.

وأكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية فى الوزارة، أن برنامج رصد وتقصى متبقيات المبيدات فى الأسواق يعتمد على معايير دولية لرفع كفاءة المنتجات الزراعية المختلفة، وليس من المعقول أن يتم رصد متبقيات المبيدات للصادرات وإغفال التى تطرح للمواطنين.

وأكد أن البرنامج تم وضعه عبر 13 جهة فى مصر، ويعتمد على رصد متبقيات المبيدات فى الأسواق المصرية عبر قياس معدلات استخدام المبيدات فى أهم السلع الغذائية والحاصلات الزراعية المستخدمة كغذاء، لأنه من غير الممكن رصد وتحليل جميع السلع فى وقت واحد.

وأوضح عبد المجيد أن الخطة سيتم تطبيقها فى الوجهين القبلى والبحرى، خصوصا فى المحافظات ذات الميزة التنافسية فى إنتاج بعض المحاصيل.

وأكد عبد المجيد أن تحليل العينات ونتائجه سيتم إرسالها فى تقرير شهرى لوزير الزراعة، مشيرا إلى أن تحليل ودراسة العينات يحتاج لعام كامل.

وأشار الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، إلى أن الوزارة حريصة على استكمال منظومة التعامل الرشيد مع المبيدات، ومواجهة مشكلة الاستخدام غير المسئول للمبيدات على مستوى القرى فى المحافظات المختلفة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها كمستلزمات زراعية ضرورية لزيادة الإنتاج، مع تجنب أضرارها على الصحة والبيئة.

وأوضح البنا أنه تم استحداث مهنة زراعية جديدة، وهى مهنة مطبق مبيدات معتمد، حيث يتم منح شهادات معتمدة بعد تدريب الشباب، بحيث يتم التأكد من أن مستخدم المبيد شخص مدرب ومؤهل ولديه القدرة على تنفيذ التوصيات المعتمدة.

وأكد أنه تم بدء برنامج إعداد للمدربين الرئيسيين من الباحثين بالمعاهد المختصة، يستهدف تأهيل 50 ألف شاب فى هذا المجال خلال 5 سنوات.