الزراعة : تسجيل أعلى سعر لقنطار القطن في مزاد بالشرقية اليوم

أكد علي لاشين ، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، أن المحافظة شهدت اليوم الخميس أعلي سعر لبيع قنطار القطن في تاريخ مصر حيث تمت الترسية على الفائزين بسعر 4630 جنيها للقنطار الواحد.

وأضاف لاشين في تصريحات خاصة لـ”المال”أن محافظة الشرقية تتميز بجودة القطن وتحقق أعلى إنتاجية وتبلغ متوسطات الإنتاج 8 قنطارات في عموم المحافظة، وتتراوح بين 6 إلى 10قناطير.

كانت محافظة الشرقية قد انتهت من إجراء 3 مزادات اليوم الخميس على كمية مقدارها 3238 قنطار قطن صنف جيزة 94، الأول أجرى على 2352 قنطار بعدد 16 رسالة خاص بمجمع منشأة أبوعمر، والثاني على 719 قنطار بعدد 5 رسائل بمجمع ترعة البطيخ بأولاد صقر، والثالث على 167 قنطار بعدد رسالة واحدة بمجمع الشوافين بأولاد صقر، وقد تمت ترسية المزاد الأول على شركة الرواد، والثاني والثالث على شركة دلتا مصر للأقطان بسعر للجميع 4630 جنيه للقنطار الواحد.

وأشار لاشين إلى أن معدلات الجني لا تزال قليلة حيث لم تتخطي حاجز الـ 25%حتي الان في اجمالي المساحة المنزرعة في المحافظة التي تصل الى36701فدان.

يذكر أن منظومة القطن بوزارة قطاع الأعمال العام، الخميس، أول مزاد علني للبيع في الموسم الجديد بمحافظات الوجه البحري، وذلك بمركز التجميع الكائن بمنشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، وبلغ سعر القنطار 4630 جنيها، وسط مزايدة من 22 شركة لـ 22 رسالة.

ومن جانبه، أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن وصول سعر قنطار القطن بالمزاد العلني اليوم إلى 4630 أمر مبشر وكان متوقعا نظرًا لانخفاض مساحة المحصول في مصر الموسم الحالي وأيضا كثافة الطلب العالمي على القطن المصري وأنه لا يوجد فضله من العام الماضي كما حقق التجار مكاسب كبيرة في الموسم الماضي بعد تخزين محصول العام الماضي واعاده بيعه.

وأكد عبد الرحمن أن محافظة الشرقية افضل محافظة تزرع القطن في مصر ،لانها تزرع صنف جيزة 94وهو من الأصناف الطويلة وفائقة الطول وتتميز بخواص جيدة مثل النعومة مشيرا إلى أن محافظات الوجه البحري يضاف لها نسبة 40%زيادة فوق سعر القطن القريب منها في الخارج عند بداية التزايد مقابل 20% لأصناف وجه قبلي وهي جيزة 95وهي أقطان طويلة التيلة وبلغت سعر 3865 جنيها للقنطار في آخر مزاد.

حضر المزاد اليوم المهندس صفوت الشهاوي، مدير منظومة تسويق القطن بقطاع الأعمال، وسامح عبدالسلام، مدير منظومة تسويق القطن بالشرقية، وأنطوان أديب، رئيس قطاع الفرز بهيئة التحكيم، والمهندس على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وأعضاء هيئة التحكيم وأختبارات القطن، وممثلين عن الشركات المُشاركة في المزاد.

كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد استقبلت الأقطان من الفلاحين، مع بدء موسم تسويق وبيع القطن، ضمن المنظومة الجديدة التي تطبقها للعام الثالث على التوالي والتي تعتمد على المزايدة العلنية على القطن،

وتتم المزايدة عليه من التجار سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ويرتفع سعر القنطار حسب درجة نقاوته ورتبته، وهذا السعر الذي وصل إليه أول مزاد بالشرقية، وهو أعلى سعر للقنطار.