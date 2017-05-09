الزراعة تستورد 60 ألف رأس ماشية

الصاوى أحمدتستعد هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة وقطاع الإنتاج لاستقبال شهر رمضان، باستيراد كميات ضخمة من الماشية الحية لصالح القطاع الخاص.وقال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى لـ «المال»، إن الهيئة بدأت خطتها استعدادا لشهر رمضان، بمنحها عددا ك

الصاوى أحمد

تستعد هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة وقطاع الإنتاج لاستقبال شهر رمضان، باستيراد كميات ضخمة من الماشية الحية لصالح القطاع الخاص.

وقال الدكتور أحمد عبدالكريم، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى لـ «المال»، إن الهيئة بدأت خطتها استعدادا لشهر رمضان، بمنحها عددا كبيرا من الموافقات للقطاع الخاص لاستيراد الحيوانات الحية.

وأضاف أنه من المرتقب استيراد 60 ألف رأس ماشية، مقسمة إلى 35 ألف رأس من العجول الحية ذبيح فورى، و25 ألف رأس من الجمال الحية، فضلاً عن 20 ألف طن لحوم مجمدة ومبردة.

ولفت إلى أنه تم تدعيم المنافذ الحجرية على مستوى الجمهورية بالخبرات البيطرية المؤهلة، لفحص اللحوم والعجول الحية، القادمة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى بالاستيراد، والتأكد من سلامتها ومطابقتها المواصفات، مضيفا أن العجول الحية يتم استيرادها عن طريق القطاع الخاص، بعد منح الهيئة الموافقة، تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية.

وعلى صعيد متصل، تستعد الوزارة لاستيراد كميات أخرى من اللحوم الحية والمجمدة، بالتنسيق مع وزارة التموين، لطرحها فى المنافذ التابعة بأسعار مخفضة عن السوق الحر، خلال الشهر الكريم.

ومن أبرز المناشئ التى تستورد منها مصر الماشية الحية،أوراجوى والبرازيل والسودان وإثيوبيا، واللحوم المجمدة من البرازيل والهند وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

فيما استعد قطاع الإنتاج التابع للوزارة، من خلال منافذها الثابتة والمتحركة، وشوادرها المتنقلة لعرض الخضر والفاكهة والبقوليات، واللحوم المستوردة والبلدية، والاستعانة بسيارة كمنافذ متنقلة بمختلف المحافظات استعداد لرمضان.

وقال إن القطاع سيضخ كميات من البضائع المختلفة، التي تشمل الخضراوات والبقوليات والأرز والمعلبات بنفس كميات العام الماضي ولكن بسعر أعلى.

وتمتلك وزارة الزراعة 353 منفذ بيع ثابت على مستوى الجمهورى، تضم منافذ لقطاع الإنتاج والجمعيات التعاونية، والزراعات المحمية وخلافه.