«الزراعة» تستهدف 150 ألف طن فول صويا الموسم الجارى

تستهدف وزارة الزراعة إنتاج 150 ألف طن من فول الصويا محليا بمحافظات الفيوم وبنى سويف والبحيرة لاسيما مع ارتفاع سعره عالميا ومحليا ليسجل الطن حاليا 17 ألف جنيه، وسيتم توريد تلك الكميات لصالح وزارة التموين لسد الفجوة الاستيرادية من المحاصيل الزيتية التى تصل إلى %90.

يذكر أن الحكومة طبقت لأول مرة مطلع العام الجارى منظومة الزراعة التعاقدية على فول الصويا بعقود ثلاثية بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والمزارعين ووزارة الزراعة ممثلة فى مديريات الزراعة بالمحافظات كضامن ويتم الشراء بسعراليوم.

وتنطلق زراعة فول الصويا فى يونيو والحصاد جار حاليا فى ظل تطبيق الزراعة التعاقدية على المحصول الذى تتسلمه وزارة التموين من المزارعين بسعر السوق العالمية والبورصات العالمية بقيمة 17 ألف جنيه حاليا.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن محصول فول الصويا شهد زيادة فى المساحات المزروعة منه بنسبة 400 % ومن المستهدف الوصول إلى ربع مليون فدان خلال العام المقبل.

يذكر أن محصول فول الصويا ثنائى الغرض حيث تنتج منه الزيوت قبل أن يتحول إلى كسب وغذاء لقطعان الماشية أو الدواجن.

وأوضح المصدر أن إنتاجية الفدان من فول الصويا تتراوح من طن إلى طن وربع، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد حصاد وتوريد المحصول لصالح وزارة التموين.

وتستهدف وزارة الزراعة الوصول بمساحة المحاصيل الزيتية الرئيسية مثل فول الصويا وعباد الشمس إلى 350 ألف فدان قبل عام 2024 مقابل 60 ألف فدان فى السنوات الماضية بزيادة تقترب من %500 لتقليص الفجوة الاستهلاكية التى تصل إلى %90 يتم تغطيتها بالاستيراد.

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية أن هناك أزمة فى توريدات الصويا من الخارج بعد أزمة الإفراج الجمركى إذ يتم حاليا استلام 10 آلاف طن يوميا من الذرة ولا توجد إفراجات للصويا حتى الآن.

وأضاف أن الإفراجات ارتفعت من 50 إلى %65 بعد تدخل مجلس الوزراء بتدبير موارد دولارية لفتح اعتمادات مستندية من البنوك.

كانت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى سعت إلى التوسع فى زراعة المحاصيل الحقلية وأهمها فول الصويا وعباد الشمس بنظام الزراعة التعاقدية التى بموجبها تتسلم الشركة القابضة التابعة لوزارة التموين المحصول لاستخلاص الزيوت.

وأكد الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية – فى تصريح سابق لـ «المال» – أن موعد زراعة محصول فول الصويا تبدأ فى مايو وتستمر إلى منتصف يونيو حيث تم التعاقد على سعر الطن بـ8000 جنيه كسعر ضمان بينما يتم تنفيذ الشراء بسعر اليوم.

يذكر أن الوزارة أعلنت الزراعة التعاقدية على محصول فول الصويا وعباد الشمس بدءا من موسم زراعة هذا العام، لتقليل فاتورة الاستيراد من السلع الإستراتيجية التى تحقق الأمن الغذائى ولسد الحاجة من المحاصيل الزيتية.

الصاوى أحمد