«الزراعة» تستهدف 100 ألف طن بنجر من مشروع غرب المنيا

العمل مستمر فى حصاد محصول البنجر فى مشروع غرب المنيا، ،ويجرى توريد المحصول حاليا إلى 3 شركات لإنتاج السكر،

توقع أيمن عبد العال، المدير التنفيذى لمشروع غرب المنيا، التابع لوزارة الزراعة ، أن يصل إجمالى إنتاجية البنجر فى مشروع المنيا إلى 60 ألف طن نهاية مراحل الحصاد خلال الأيام المقبلة، متوقعا ارتفاع الكميات إلى 100 ألف خلال العام المقبل نتيجة زيادة رقعة المحصول فى المشروع .

يذكر أن وزارة الزراعة كانت بدأت زراعة البنجر فى سبتمبر 2019، بينما كان الحصاد فى أبريل الماضى.

أضاف عبد العال لـ«المال» أنه حتى الآن تم حصاد وتوريد البنجر من 1500 فدان من إجمالى المساحة المنزرعة، البالغة 3 آلاف فدان بزيادة 2400 فدان عن موسم العام الماضى وتمثل نصف الإنتاجية، مضيفا أن إنتاجية الفدان بين 18 إلى 21 طنا.

أضاف أن العمل مستمر فى حصاد محصول البنجر فى مشروع غرب المنيا، ،ويجرى توريد المحصول حاليا إلى 3 شركات لإنتاج السكر، وهى النوبارية وأبو قرقاص والفيوم، وتم توريد 30 ألف طن حتى الآن لتلك الشركات.

توقع ارتفاع إنتاجية المشروع من البنجر خلال الموسم المقبل، إلى 100 ألف طن، نظرا لأنه سيتم زيادة المساحة المنزرعة من 3000 إلى 5000 فدان.

أوضح أن شركات الاستلام وهى الفيوم والنوبارية وابوقرقاص تسلمت كل منها 1000 طن من بنجر السكر منذ أبريل الماضى حتى الآن .

يذكر أن أهم ما يميز إنتاج البنجر فى مشروع غرب المنيا ارتفاع نسبة السكر فيه، بنسبة تصل إلى %23 مقارنة بنحو %18 فى الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا، ما يضفى ميزة نسبية لزراعة بنجر السكر فى المشروع، ويرفع من عائد زراعته .

وأشاد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، بنجاح محصول البنجر فى منطقة غرب المنيا، موضحا أن ذلك رسالة طمأنة لشركات السكر حيث أنها مستعدة للتعاقد على أى مساحات إضافية لزراعة البنجر.

لفت عبد الرحمن إلى أن محصول البنجر الأفضل حتى الآن بغرب المنيا، مشيدا باستراتيجية وزارة الزراعة فى التوسع بالمحاصيل المهمة غير الشرهة للمياه.

لفت إلى أن طن البنجر ينتج فى غرب المنيا 230 كلجم سكر تمثل %23 مقابل القصب الذى ينتج 120 كيلو بنسبة %12.

أضاف أن مشروع غرب المنيا يتميز بجودة محتوى البنجر من السكر، ما دفع 3 شركات حكومية منتجة للسكر فى التنافس على التعاقد على شراء المحصول، وترتفع جودة البنجر بين 84 إلى %86 مقابل %65 فى الأراضى القديمة .

أكد أن منطقة غرب المنيا منطقة واعدة لإنتاج بنجر السكر وإقامة مجتمع زراعى صناعى بها.

يذكر أن مشروع غرب المنيا عبارة عن مزرعة بحثية استرشادية، تشمل مزارع للإنتاج الحيوانى والزراعات المحمية (صوب)، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، ويأتى ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان.

يعتمد مشروع غرب المنيا على استخدام نموذج الزراعة الآلية بصورة كبيرة كأحد أنظمة المساحات الكبيرة فى الزراعة من خلال المساهمة فى عمليات الاستصلاح وزراعة بعض المحاصيل بالمشروع، وعمليات الحصاد لمحاصيل القمح، وخدمة وزراعة وحصاد محصول بنجر السكر.

تستهلك مصر 3.2 مليون طن سكر سنويا، ينتج البنجر 1.4مليون طن منها، وقصب السكر 1.1 مليون طن، ويتم استيراد بين 700 ألف إلى مليون طن من الخارج .