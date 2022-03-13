اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تستهدف فتح أسواق 12 دولة أمام صادرات البصل والعنب والموالح

قائمة الدول الجارى التفاوض معها تشمل الولايات المتحدة وشيلى
مصطفى الجُدي 8:51 ص, الأحد, 13 مارس 22 8:51 ص, الأحد, 13 مارس 22

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تستهدف وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فتح أسواق 12 دولة أجنبية أمام المنتجات الزراعية المصرية فى قارات آسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية وعلى رأسها الموالح والعنب والبصل وغيرها.

وأكد أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«المال»، أن المدة الزمنية لدخول هذه الأسواق تتراوح من عام إلى عامين، لافتًا إلى أن الإجراءات المتبعة تتمثل فى إرسال الجانب المصرى طلبًا للدول المستهدفة، متضمنًا الملف الفنى للمحصول، إضافة إلى تنظيم الزيارات الميدانية للمزارع المنتجة للمحاصيل لمتابعة العملية الزراعية.

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وأضاف «العطار» أن قائمة الدول الجارى التفاوض معها تشمل الولايات المتحدة وشيلى بهدف تصدير الموالح إليهما، وقال إن الإدارة تبحث ضم باقى أصناف الموالح لتصديرها إلى نيوزيلندا، والبطاطس لكوريا الجنوبية، إضافة إلى السعى لتصدير الموالح والعنب والبطاطس للفلبين.

وأضاف «العطار» أنه يجرى حاليًا التفاوض على تصدير الموالح لتايوان وباكستان؛ والعنب والرمان والبلح لفيتنام، والبصل لباراجواى، والموالح والبصل والعنب للأكوادور، والموالح والعنب لتايلند، والعنب للأرجنيتن.

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وفى سياق آخر، قال الدكتور أحمد العطار إن الحكومة وضعت سيناريوهات للتعامل مع نتائج الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا أن مصر لديها 18 منشأ لاستيراد القمح بخلاف الدولتين المتحاربتين، وبالتالى لا توجد مخاطر فى توفير السلعة، كاشفًا عن أن هناك تأثيرًا وحيدًا من الأزمة وهو ارتفاع تكاليفها من المناشئ الأخرى البعيدة من فرنسا وكازاخستان والأرجنتين.

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وأضاف «العطار» أن عمليات التبادل التجارى بين مصر وروسيا جارية ومستمرة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد %50 من القمح المستورد سنويًا من روسيا و%30 من أوكرانيا.

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بقلم مصطفى الجُدي

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