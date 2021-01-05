الزراعة تستهدف زيادة مساحة الذرة خلال العام الحالى الى 3 ملايين فدان

تستهدف وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للخدمات والمتابعة زيادة مساحة الذرة فى مصر بنحو 300ألف فدان،لتصل إلى 3 ملايين فدان خاصة أنها من المحاصيل الصيفية مقارنة مع توقعات عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس العام الحالى.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تراجع استيراد الذرة الصفراء بنحو %10 تقريبا، خلال العام الماضي2020، مقارنة بالعام السابق 2019.

وذكر تقرير حصلت «المال «على نسخة منه، أن واردات الذرة الصفراء خلال عام 2020 بلغت 9 ملايين و782 ألف طن من أمريكا والأرجنتين وأروجواى مقابل 11مليون و60ألف طن فى 2019.

وتصدرت الأرجنتين والبرازيل، وأوكرانيا الدول التى استوردت منها مصر الذرة الصفراء، بينما تصدرت أمريكا والأرجنتين وأورجواى تلك الدول التى استوردت منها مصر فول الصويا. الدكتور عباس الشناوي، رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس الخدمات الزراعية والمتابعة أنه تم زراعة نحو 930 ألف فدان من الذرة الصفراء خلال العام المنصرم مقارنة مع 870 ألف خلال العام2019 وذلك بعد توفير سلالات محببة للمزارعين فى جميع المحافظات وزيادة الإنتاجية لنحو 30 أردبا للفدان.

وأوضح الشناوى أن محصول الذرة على رأس المحاصيل الاستراتيجية التى تخطط الوزارة لزيادة الرقعة المنزرعة بها خلال الأعوام المقبلة لتضييق الفجوة الاستيرادية التى تخصص لتربية وتسمين الدواجن والماشية.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن إجمالى المساحات المنزرعة النهائية من محصول الذرة الشامية تبلغ مايقرب من 2.7 مليون فدان ، منها 830 ألف فدان ذرة صفراء تساعد فى الحد من استيراد الأعلاف ومن المستهدف الوصول بمساحات النوعين الى 3 ملايين فدان فى العام الحالى خاصة مع تدنى أسعار المحاصيل الزراعية الأخرى.

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة

وطالب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء التى تدخل فى صناعة الدواجن وتمثل %70من المدخلات ،مشيرا إلى أن سعر العلف الجيد ارتفع بنحو 200جنيه منذ أسبوع ليصل إلى 7200 جنيه للطن مقابل 7000 جنيه.

وأوضح السيد أن صناعة الدواجن حققت نجاحات ملحوظة خلال العام الماضى حيث تم تصدير البيض لغانا وكتاكيت التمسين أو البياض فضلا عن البيض الطازج وبيض كتاكيت التسمين لدول الخليج بعد خلو عشرات المزارع الكبرى من انفلونزا الطيور.