«الزراعة» تستهدف زيادة صادرات الحاصلات إلى 7 ملايين طن بنهاية العام

تستهدف وزارة الزراعة الوصول بحجم صادرات حاصلات الخضر والفاكهة إلى 7 ملايين طن بنهاية العام الحالى، مقابل 6.5 مليون فى 2022.

كشف الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى لـ«المال» أن النمو المستهدف فى صادرات الحاصلات الزراعية سيتم عبر زيادة التواجد فى الأسواق الحالية وكذلك اختراق أخرى جديدة، موضحا أن المحصول الأكثر تصديرًا حاليًا الموالح.

وأشار إلى أن الحاصلات المصرية موجودة بقوة حاليًا فى أسواق دول أمريكا اللاتينية وجنوب وشمال شرق آسيا والاتحاد الأوروبى والخليج.

ولفت إلى وجود زيادة كبيرة وطلب مرتفع حاليًا فى معدلات تصدير البصل والعنب والفراولة والطماطم وتفل البنجر حاليًا لمختلف الأسواق مقارنة بالعام الماضى.

وأصدرت وزارة الزراعة تقريرًا سابقًا حول إجمالى حجم الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 17 مايو الجارى، إذ بلغت حوالى 3 ملايين و427 ألفا و797 طنا مقابل 2 مليون و995 ألفا و455 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح التقرير أن قائمة الصادرات الزراعية تتضمن الموالح والبطاطس والبصل الطازج والبطاطا والرمان والثوم والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والطماطم والعنب.

يذكر أنه طبقًا لبيانات الحجر الزراعى السابقة احتلت مصر المرتبة الأولى فى قائمة كبار مصدرى الموالح فى أول 5 أشهر من الموسم الحالى (أكتوبر 2022 – فبراير 2023)، وذلك بعد احتلالها المركز الثانى فى هذه المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية، عقب شحن 25 ألف طن من البرتقال إلى البلدان الرئيسية فى جنوب شرق آسيا.

وتوفر مصر وجنوب إفريقيا سنويًا نحو %70 من إجمالى واردات دول شرق آسيا التى تحتاج إلى كميات برتقال تتراوح من 150 إلى 180 ألف طن كل موسم.

وفى المقابل توفر 3 دول أخرى فى مجموعة الـ5 الكبار %26 تقريبًا، وهى الصين، وأستراليا، والولايات المتحدة الأمريكية.