الزراعة تستهدف تكويد 50 ألف مزرعة دواجن

الصاوى أحمدتستهدف وزارة الزراعة إصدار 50 ألف لوحة معدنية لمزارع الدواجن، لتثبيتها فى واجهة كل منشأة، فى إطار سعى الأولى لحصر المنشآت الداجنة وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية يتم تحديثها دوريًّا خلال العام الجارى.وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الداجنى، أنه وفقا لخطة رفع الإ

الصاوى أحمد

تستهدف وزارة الزراعة إصدار 50 ألف لوحة معدنية لمزارع الدواجن، لتثبيتها فى واجهة كل منشأة، فى إطار سعى الأولى لحصر المنشآت الداجنة وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية يتم تحديثها دوريًّا خلال العام الجارى.

وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الإنتاج الداجنى، أنه وفقا لخطة رفع الإحداثيات لعمل خريطة إلكترونية يتم وضع لوحة معدنية بها الكود الثابت للمزرعة والذى يحتوى على جميع بياناتها ويمكن قراءته ببرنامج مخصص لذلك.

وأوضحت أنه يتم منح كل صاحب مزرعة كارت التشغيل واللوحة المعدنية الإلكترونية المتضمنة كودا ممغنطًا فور الانتتهاء من إجراءات ضمها للقاعدة الإلكترونية.

وتم مؤخرا، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الزراعة ولتخطيط وهيئة المساحة العسكرية، وجارٍ حاليًّا تنفيذ خطة رفع الإحداثيات لمزراع الدواجن طبقا لخطة الوزارة لتطوير العمل فى القطاع الداجنى ومواجهة الأوبئة.

وانتهت الوزارة من رفع إحداثيات مزارع إنتاج داجنى فـى 23 محافظة باستخدام أجهزة المسح الجغرافى GPS، وكذلك تدوين البيانات المطلوبة لكل مزرعة بالاستمارات التى تم تصميمها خصيصًا، وتم وضعها على خريطة إلكترونية لجميع قرى ومراكز محافظات مصر والجدول التالى يوضح بيانات ما تم بالمحافظات.

وطبقا لتقرير حصلت «المال»، على نسخة منه، فإنه تم رفع الإحداثيات فى المزارع الداجنية بالمحافظات المختلفة، وتمت إضافتها ضمن الخريطة الإلكترونية الموحدة لمزارع الدواجن وذلك لسرعة توفير احتياجات هذة المزارع، وحصار الأمراض والأوبئة التى توجد فى كل منطقة لتسهيل التعامل معها.

وبلغ عدد المزراع التى تم رفع إحداثياتها إجماليا فى 23 محافظة، 18.729 ألف موزعة كالتالى، الغربية 1350 والمنوفية 1237 والدقهلية 1630 والشرقية 2413 والجيزة 800 والمنيا 1500 وأسوان 93 والإسكندرية 138 والإسماعيلية 368 والبحيرة 1220 والسويس 25 والفيوم 1295 والقاهرة 117 والوادى الجديد 185 والقليوبية 2500 وبنى سويف 447 وبورسعيد 50 ودمياط 225 وسوهاج 780 وقنا 721 وكفر الشيخ 1600 والأقصر 55 مزرعة.