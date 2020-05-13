«الزراعة» تستهدف تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان بقروض ميسرة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تستهدف خطة لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي والذي يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع، حيث إن تلك المراكز تعتبر بمثابة منافذ توزيع وتصريف ألبان صغار المربين، للحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتي تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضي وعادل على مدار العام.

وطالب القصير في تصريحات له اليوم، بالعمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان فى المناطق التى تشهد كثافة عددية لماشية اللبن ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل، من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه مؤخراً بين كل من وزارة الزراعة، والبنك الزراعي المصري، والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان، على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية.

كما يهدف البروتوكول فى المقام الأول لتمكين صغار المربين ومنتجي الألبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجودة خالي من الملوثات والشوائب، إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية بمصر، وخاصة أننا نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج.

كما وجه الوزير قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كافة الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن، بالإضافة إلى توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن.

كما شدد القصير على أهمية حماية المربي الصغير الذي يمتلك معظم رؤوس الماشية في مصر.

أهمية التحسن الوراثي للماشية

وأكد على أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن، والاهتمام بزيادة قدرة مراكز التلقيح الاصطناعي والتوسع فى تهجين وانتخاب السلالات ذات الانتاجيه العالية واستهداف تطوير الوحدات البيطرية ونشر ثقافة التوسع فى التقليح الاصطناعي وتسهيل الإجراءات النظامية لإستيراد العجلات العشار المتخصصة فى إنتاج اللبن للمزارع النظامية، وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان والتى تناسب صغار المربيين فى احتياجاتها الغذائية والرعائية، وبقروض بنكية ميسرة.

وقال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن مراكز تجميع الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء في عملية تسويق الألبان في القطاع الريفى، وأنه أصبح لدينا خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، مما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر إحتياجاً للمراكز، وبالتالى اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.

وأوضح الصياد أنه تم رفع كفاءة وتطوير بعض مراكز تجميع وتبريد الألبان، وكذلك تصنيع الألبان بمحافظات القليوبية والمنوفية والبحيرة، بالتمويل الذاتى لأصحاب المراكز، من خلال دراسات الجدوى المعدة بمعرفة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والإشراف الفنى المباشر للوزاره عليها.

وقال د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه إنه يمكن لجميع المواطنين الراغبين فى إنشاء وإقامة مراكز لتجميع الألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل، التوجه لأقرب إدارة زراعية لتقديم الطلبات مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجبة، أو التواصل مع القطاع عبر الواتساب على الأرقام 01558626681 — 01558626682.