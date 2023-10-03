«الزراعة» تستهدف تصدير 7 ملايين طن حاصلات بنهاية العام

تستهدف وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعي، الوصول بصادرات القطاع بنهاية العام إلى 7 ملايين طن، بدلا من حاليا 6.5 مليون طن منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

وكشفت المصادر لـ”المال”، أن سبب زيادة وتيرة الصادرات سنويا هو اقتحام منتجاتنا إلى الأسواق الأصعب عالميا، مثل الموالح لليابان والصين الرمان والمانجو وأمريكا الموالح.

وأفاد التقرير أن أبرز المحاصيل التي تعول عليها الدولة المصرية واكتسبت شهرة كبيرة هي البطاطس والفراولة والعنب ٩، كما تم خلال السنوات الخيرة فتح 65 سوقا جديدة للمنتجات الزاعية المختلفة.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة المطردة في الصادرات جاءت بفضل تفيعل منظومة التتبع الكودي للصادرات لمتابعة مصدرها ومعرفته من البداية حتى التصدير لضبط المخالفات إن وجدت، وهو آلية عالمية تم استحداثها في مصر.