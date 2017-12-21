الزراعة تستهدف تشغيل 5300 منشأة لإنتاج الدواجن

المال ــ خاصكشف تقرير صادر عن قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، أن الأخيرة تستهدف ترخيص 5300 منشأة إنتاجية فى مجال مزارع الدواجن، ومصانع الأعلاف، بواقع 4300 للأولى، و1000 للثانية خلال 2018.وحسب بيانات وزارة الزراعة، يوجد فى مصر 15 ألف مزرعة دواجن مرخصة، باستثمارات 64 مليار جنيه، ويتم إنتاج م

المال ــ خاص

كشف تقرير صادر عن قطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، أن الأخيرة تستهدف ترخيص 5300 منشأة إنتاجية فى مجال مزارع الدواجن، ومصانع الأعلاف، بواقع 4300 للأولى، و1000 للثانية خلال 2018.

وحسب بيانات وزارة الزراعة، يوجد فى مصر 15 ألف مزرعة دواجن مرخصة، باستثمارات 64 مليار جنيه، ويتم إنتاج مليار و200 مليون طائر سنويًّا، و7 مليارات بيضة، يحققان اكتفاء ذاتى نحو %95.

من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الإنتاج الحيوانى لـ«المال»، وجود خطة لترخيص مزارع للدواجن ومصانع للأعلاف، للمساهمة فى النهوض بالقطاع.

وأكدت أن خطة تطوير القطاع، تشمل أيضا خطة لنقل المزارع إلى الظهير الصحراوي، من خلال الموافقة على طلب توسعات استثمارية للشركات، بلغت نحو 22 طلبا حتى بداية الشهر الجارى، مشيرة إلى أنه تم بالفعل الموافقة على 11 طلب، بإستثمارات تصل إلى 15.8 مليار جنيه.

كانت نائب وزير الزراعة قد قالت فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة ستمنح أصحاب مزارع الدواجن مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم، وإصدار تراخيص، حتى يتاح لهم الاستفادة من الرعاية البيطرية المجانية لقطعانهم، وهددت بإغلاق المزارع التى تعمل دون ترخيص بعد نهاية العام الجارى.

وأضافت أن الرئيس السيسى، يولى اهتماما كبيرا لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موضحة أنها تواصلت مع رئيس البنك الأهلى، لتوفير قروض لبائعى الدواجن حتى يتسنى لهم شراء ثلاجات حفظ.