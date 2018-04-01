الزراعة تستهدف تربية الأسماك في 300 ألف فدان بحقول الأرز

الصاوى أحمد: تستهدف وزارة الزراعة زيادة مساحات استزراع الأسماك فى حقول الأرز إلى نحو 100 ألف فدان خلال موسم الأرز المقبل (مايو - سبتمبر)، ترتفع إلى 300 ألف خلال العامين المقبلين، مقابل مساحة 40 ألف فدان تم استزراعها لأول مرة…

الصاوى أحمد:

تستهدف وزارة الزراعة زيادة مساحات استزراع الأسماك فى حقول الأرز إلى نحو 100 ألف فدان خلال موسم الأرز المقبل (مايو – سبتمبر)، ترتفع إلى 300 ألف خلال العامين المقبلين، مقابل مساحة 40 ألف فدان تم استزراعها لأول مرة العام الماضى.

وتعتبر كفر الشيخ من أهم المحافظات التى تشملها خطة وزارة الزراعة لاستزراع الحقول، لتميزها بوفرة زراعات الأرز من جانب والخبرات الكبيرة فى مجال إنتاج الأسماك لما تملكه من مسطحات مائية وبحيرات من جانب آخر.

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة السمكية، أن محاور الخطة الجديدة التى تعتمد عليها الوزارة تستهدف زيادة الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وهى الأولوية الأولى لاستغلال المياه المستخدمة فى الأرز فى تربية الأسماك، خاصة السمك المعروف بـ «مبروك الحشائش».

وشهد المشروع توقفا عقب اندلاع ثورة يناير 2011 وتم تدمير أجزاء كبيرة من ممتلكات الحكومة حول البحيرات كما تمت زيادة ظاهرة التعديات وسرقة أملاك الدولة.

وأوضحت «محرز» أن الاستفادة بين الأرز والأسماك متبادلة، لكون السمك يتغذى على الحشائش الضارة التى تنمو فى الأرز وفى المقابل يستفيد نبات الأرز من فضلات الأسماك عالية القيمة، بما يرفع إنتاجية الفدان من ربع إلى نصف طن، مقارنة بالزراعة التقليدية.

وأوضحت أن هيئة الثروة السمكية قامت بتطوير وتشغيل مفرخات أسوان داخل زمام بحيرة ناصر ضمن خطة تأهيل البحيرات المختلفة كما فى (مفرخ جرف حسن – مفرخ صحارى) بعد أن كانت متوقفة عن العمل وذلك لإنتاج زريعة لتنمية المخزون السمكى ببحيرة ناصر.

ولفتت إلى أنه جار الانتهاء من إنشاء مزرعة سمكية شبه مكثفة بمحافظة الوادى الجديد تبلغ مساحتها 75 فدانا بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن/ فدان سنوياً وذلك كتجربة لزراعة الأسماك فى الأراضى غير الصالحة للزراعة أو ذات مياه أكثر ملوحة.

وبدأت «الوزارة» ممثلة فى هيئة الثروة السمكية، إعادة تأهيل المواقع الإنتاجية حول بحيرة قارون فى الفيوم، منها محطة تحضين أبو شنب والتى تبلغ مساحتها 32 فدانا تم استغلالها فى الاستزراع لإنتاج أسماك البلطى والعائلة البورية وسيتم إنشاء أحواض لتحضين الزريعة قبل إلقائها بالبحيرة لتنميتها وزيادة المخزون بها.

وأوضحت محرز أن خطة إعادة تأهيل بحيرة قارون تتضمن عمل تحاليل بصفة دورية للوقوف على حالة خواص وجودة المياه التى تصب فيها كما كما تم إنشاء مزارع سمكية تعمل بالنظام المفتوح فى أحواض ترابية واستزراع مكثف فى أحواض أسمنتية ضمن مسطحات البحيرة لكون هذا الأسلوب يتميز بزيادة الإنتاج من وحدة المساحة، والاستغلال الأمثل للمياه، فتجرى خلاله إعادة تدوير المياه طوال موسم الاستزراع وكذلك الإنتاج طوال العام.

وقامت كل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتطهير بحيرة المنزلة وتأهليها والعمل على إعادتها إلى ما كانت عليه قبل 10 أعوام، وتم تطهير البواغير التى تعبر المياه من وإلى البحيرة خلالها وكذلك القضاء على التعديات والحشائش الضارة.

ولفتت «محرز » إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى (وتمثلها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية – إحدى هيئات الوزارة) بصدد الانتهاء من الحزام الآمن لبحيرة قارون وإنشاء الفلتر الميكانيكى للحد من الملوثات ولتحسين البيئة المائية للبحيرة، وخواص المياه الواردة للبحيرة، فتم تنفيذ 3.5 كيلومتر وتم إطلاق 70 ألف زريعة جمبرى بمتوسط وزن 8 جرامات لزيادة المخزون السمكى بالبحيرة.

وأوضحت أن الدولة تتجه حاليا إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكى المكثف فى أحواض أسمنتية للحفاظ على المياه ومنعها من التسرب والهدر من الأحواض الطينية.

وتستعد وزارة الزراعة لنشر ثقافة الاستزراع نصف المكثف الذى ينتج كميات أكبر من السمك، فبدأت الحكومة فى توفير قروض، عبر الوزارة من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة %5 فقط لتلك المشروعات لزيادة الإنتاجية فى كل مجالات إنتاج البروتين الحيوانى أو الدواجن والأسماك.

وأكد خالد الحسنى، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن وزارة الزراعة تسعى لزيادة الإنتاجية الفترة الحالية لأن ذلك هو ما سيؤدى مستقبلا إلى معادلة السعر مع العرض والطلب، ونسعى من خلال الوزارة والحكومة إلى تقليل الوسطاء لخفض الأسعار.

وأوضح الوزارة تستعد حاليا لضبط منظومة التسويق الإلكترونى لقطاعات الدواجن واللحوم والأسماك للقضاء على الوسطاء بحيث يتم وضع السعر يوميا على الموقع الإلكترونى ويتم الشراء به بشكل يومى تحت إشراف منها مع متابعة تطبيق السعر على هذه المنتجات.

ورغم استيراد مصر كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل %18 من الاحتياجات الاستهلاكية، ستنخفض إلى %13 من الاحتياجات بعد استكمال مخطط الإنتاج السمكى لمشروع بركة غليون العام الجارى، إلا أنه يتم تصدير 30 ألف طن من الأسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، كما أنه لا يتم استيراد أسماك البلطى لأن مصر تعد ثانى اكبر دولة منتجة للبلطى والأولى أفريقيًا.

وتابع الحسنى: أسماك البلطى التى تستوردها السعودية من الأردن مصرية، وتخضع لمعايير جودة موحدة سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلى، اعتمادًا على المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والأسماك.

وطبقا لمحمد فتحى عثمان، عضو لجنة تطوير البحيرات ورئيس هيئة الثروة السمكية الأسبق، يبلغ الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك مليونًا و800 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكى.

وأوضح أن إجمالى إنتاج نهر النيل والترع من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، مشيرًا إلى أن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليونين، و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكى لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك، بسبب الزيادة السكانية وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وقال عثمان إن احتياجات الاستهلاك المحلى – طبقا لآخر البيانات – من الأسماك تصل إلى مليون و940 ألف طن، مشيرًا إلى أن إجمالى إنتاج البحيرات المحلية يصل إلى 166 ألفا و 334 طنًا.

ولفت إلى أن إجمالى إنتاج بحيرة البردويل 4 آلاف و500 طن، وإدكو 6 آلاف و700 طن ومريوط 16 ألف طن، وإجمالى إنتاج بحيرة قارون 1100 طن.

وأشار عثمان إلى أن إجمالى إنتاج بحيرة المنزلة يبلغ 53 ألفا و34 طنا، بينما يبلغ اجمالى انتاج بحيرة البرلس 63 ألف طن، فى حين يصل إجمالى إنتاج بحيرة ناصر فى أسوان 22 ألفا، مشيرا إلى أن إجمالى إنتاج أسماك البحر الأحمر 49 ألفا و 642 طنا.

ولفت إلى أن إنتاج أسماك البحر المتوسط يصل إلى 58 ألفا و700 طن، و أن إجمالى إنتاج مصر من أسماك البلطى يصل إلى 890 ألف طن، مقابل 180 ألفا من البورى، و110 آلاف طن من أسماك «المبروك»، و13 ألفًا أسماك لوت.