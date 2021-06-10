الزراعة تستهدف الوصول بمساحة بنجر السكر إلى 800 ألف فدان الموسم المقبل

تستهدف وزارة الزراعة الوصول بمساحة بنجر السكر فى الموسم المقبل إلى 800 ألف فدان فى 2022 مقابل 640 ألف فدان خلال الموسم الجارى فقط بنسبة زيادة %25.

وتبدأ زراعة البنجر خلال نوفمبر وديسمبر ويحصد من أبريل إلى يونيو من كل عام ويستمر بقاؤه فى الارض لمدة 6شهور.

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى مجلس المحاصيل السكرية حصلت «المال»على نسخة منه ،أنه خلال العام القادم2022ستحقق مصر اكتفاءا ذاتيا بنسبة %100مقابل %90 العام الجارى ،الذى من المتوقع أن يتم فيه انتاج 2.7مليون طن من السكر من محصولى البنجر والقصب بعد انتهاء مرحلة الحصاد والاستلام.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الزراعة تدخل لحل مشكلات التوريد فى الدقهلية وبورسعيد نتيجة استعجال التقليع من قبل المزارعين، لزراعة الأرز كما تم حل مشكلات المزارعين فى المنيا والأقصر ايضا نتيجة تعطل حركة التوريد فى المصانع.

أكد حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين أن محصول البنجر هو أفضل محصول أثبت جدواه الاقتصادية فى الصحراء لأنه قليل الاستهلاك للمياه ويتميز بأنه مرتفع تسويقيا حيث يصل الطن إلى 650 جنيها حتى 700جنيه وتصل إنتاجية المحصول إلى 25طنا للفدان هذا العام.

وأكد أنه طبقا لتلك المعطيات فان الفدان يدر دخلا جيدا يتراوح من 15إلى 17 ألف جنيه كما أن تكلفته الزراعية منخفضة لأنه لا يتطلب كميات كبيرة من المياه.

وأضاف نقيب الفلاحين أن جهود وزارتى التموين والزراعة وأيضا الفلاحين ساهمت فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر هذا العام بنسبة %90 مما يعد إنجاز مصريا عظيما تحقق بعد أن زادت مساحة زراعة البنجر إلى 640 ألف فدان حيث أثمرت جهود الدولة فى توسع الرقعة الزراعية وزراعة هذه المساحة بأصناف ذات جودة عالية وتحمل نسبة أعلى من السكر.

من المنتظر أن يصل إنتاج مصر من السكر هذا العام لنحو 2.7 مليون طن سكر من محصولى القصب والبنجر فضلا عن المخزون من العام الماضى، فيما يبلغ إجمالى حجم استهلاك مصر 3.2 مليون.

ويذكر أن وزارة التموين ساهمت بشكل كبير فى إنجاح موسم البنجر بما لديها من مصانع السكر التابعة لوزارة التموين «مصانع الدلتا والدقهلية والفيوم والنوبارية».