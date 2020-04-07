«الزراعة» تستهدف الوصول بمساحة الذرة إلى 3 ملايين فدان

تستهدف وزارة الزراعة الوصول بمساحة الذرة إلى 3ملايين فدان فى عام 2020مقارنة مع 2.950 مليون فدان للعام الماضى بزيادة 50 ألف فدان عن مساحة الموسم السابق التى توزعت بواقع 850ألف فدان ذرة صفراء و1.350مليون فدان ذرة بيضاء 750ألف فدان ذرة رفيعة.

وينطلق موسم الذرة الصيفى فى الفترة من مايو والحصاد فى أغسطس من كل عام ،وقامت الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومعهد المحاصيل الحقلية، بتوفير جميع أصناف التقاوى الصيفية للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، لدعمهم وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى تشكيل لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب فى السعر المدعم.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية – فى تصريحات لـ «المال»- إن وزارة الزراعة بدأت الموسم الصيفى بتوفير التقاوى لجميع المحاصيل ومنها الذرة بنفس سعر الموسم الماضى وطرح جميع تقاوى المحاصيل الصيفية مبكرة النضج وعالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة وضعت خطة لتقليل الفجوة الاستيرادية خصوصا أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ونعمل على الحد منها من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة. كانت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، أعلنت أن أسعار تقاوى محاصيل الموسم الصيفى الجديد، دون زيادة فى أسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوى محاصيل : القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة إنها تسعى إلى توفير احتياجات مصر من الذرة خاصة أن هذا المحصول يعتمد عليه قطاعان هما الثروة الحيوانية والداجنة.

ولفت إلى أنه تم طرح جميع أصناف الذرة للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن هناك لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم.

وأعلنت وزارة الزراعة فى بيان منذ أيام أسعار التقاوى التى طرحتها كالتالى: تقاوى أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها.

وأكد البيان أن تقاوى محاصيل الموسم الصيفى،شملت فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1 كجم بمبلغ 36 جنيها، وبالنسبة لتقاوى القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيها زنة 24 كجم، دون زيادة و12 كجم بسعر 130 جنيها.