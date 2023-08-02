الزراعة تستقبل عددا من ممثلي شركات الإنتاج والتصدير



أعلنت أ.د. هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة استقبال ممثلي 7 شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أن وذلك في زيارة للمعمل للإطلاع على ماحدث من تطوير داخل أقسام المعمل المختلفة مما لذلك من أثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية .

وقد قامت أ.د. منى خورشيد الوكيلة والمديرة الفنية للمعمل بعمل عرض حول أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات متعددة من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، كما تم الإستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها.

وفي ذات الإطار أشارت د. هند عبد اللاه أن هذه الزيارة تأتي في ضوء البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس وقد قام كل من د. طاهر قدح مدير إدارة التسويق، د. محمود السيسي مدير مركز التدريب بمرافقتهم لزيارة أقسام المعمل والإطلاع على أهم الخطوات التي تتم منذ استقبال العينات وحتى ظهور نتائج التحليل هذا وسوف يستمر التنسيق مع المجلس لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترات القادمة.