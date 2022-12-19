«الزراعة» تستعرض هجن الطماطم الجديدة أمام شركات إنتاج البذور

أقيم اليوم يوم حقلي بعنوان “انتخاب الهجن الجديدة من الطماطم المحلية الجديد”، تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف العام علي البرنامج.

وفي هذا السياق قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية باستعرض الهجن الجديدة لمحصول الطماطم بالبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر بمحطة بحوث قها بالقليوبية.

قام الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة تفقدية للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي بمحطة بحوث قها بالقليوبية يرافقة الدكتور أحمد حلمي مدير معهد البساتين والدكتور الفونس جريس وكيل معهد البساتين للإنتاج ورئيس البرنامج الوطني لإنتاج الطماطم والدكتور رمضان محمد وكيل معهد البساتين للارشاد والتدريب والدكتور وهبة الجزار رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر والدكتور احمد عظام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة لإنتاج التقاوي و ممثلي الشركات المتخصصة في انتاج البذور من الطماطم والدكتورة انتصار مصطفي اسماعيل نائب رئيس البرنامج الوطني لإنتاج الطماطم.

و جاءت تلك الزيارة للتعرف علي الهجن الجديدة لمحصول الطماطم كما تفقد رئيس المركز الصوب الخاصة بمحصول الطماطم والتعرف علي أفضل الهجن الجديدة من حيث الانتاج وصفات الجودة من حيث الشكل والصلابة واللون الأحمر الداكن والمتحملة للاصابات الفيروسية والمرضية.

كما اشاد رئيس المركز بالهجن الجديدة التي قام باستنباطها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر و بالجهد المبذول من أجل إنتاج هجن جديدة تلبي متطلبات الشعب المصري والتي تساعد في تقليل الفجوة الاستيرادية.