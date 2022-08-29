«الزراعة» تستعرض تقريرا حول إنجازات مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا بإنجازات وخطة مركز التنمية المستدامة، بمحافظة مطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، خلال الفترة من 2020 و2022 تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتحقيق التنمية المستدامة بالساحل الشمالي الغربي، في مطروح، وفقا لرؤية القيادة السياسية.

ومن جهته قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس المركز، إن التقرير اشتمل على إنجازات المركز في عدد من المجالات وهى: حصاد المياه وتنمية الوديان، أنشطة الخدمات الإرشادية الزراعية للحاصلات البستانية والمحاصيل الحقلية، فضلا عن أنشطة تنمية المرأة البدوية، وأنشطة الثروة الحيوانية وتنمية وإدارة المراعى، إضافة إلى أنشطة البحوث التطبيقية.

وأضاف زغلول أن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، نفذ عددا من المشروعات التنموية المهمة، بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ورفع مستوى معيشة أبناء المحافظة، لافتا إلى أنه تم التركيز على استخدام الموارد الطبيعية بالمحافظة بطريقة أكثر استدامة.

وأشار الى انه تم إنشاء عدد 482 بئر نشو بسعة تخزينية 51191.2 م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار لعدد 482 مستفيدا، كذلك تم إنشاء وصيانة عدد (149) بئر نشو وآبار رومانية بسعة تخزينية لمياه الأمطار 87325.4 م3 لعدد 750 مستفيدا، فضلا عن تطهير وصيانة داخلية وخارجية عدد 249 بئر نشو بسعة تخزينية 38671.78م3 لحصاد وتخزين مياه الأمطار لعدد 249 مستفيدا.

وأضاف زغلول أنه تم التدخل لمعالجة الآثار المترتبة على السيول التى حدثت فى نوفمبر 2020 بمطروح، حيث تم صيانة وتطوير عدد (80) سدا أسمنتيا بسعة تخزينية لمياه الأمطار 80 ألف م3 بطول حوالى 4 كم طولى داخل الأودية المختلفة لعدد 80 أسرة للتنمية الزراعية لمساحة 120 فدانا، إضافة إلى تنفيذ عدد 2 محطة تحلية في مركزي براني والنجيلة من المناطق الجنوبية والتي تفتقر إلى مياه الأمطار بطاقة 50م3 يوم / محطة لاستفادة حوالى 170 أسرة.

وأوضح رئيس المركز أنه تم أيضا العمل على زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدتى الأرض والمياه عن طريق، إقامة حوالى 4360 حقلا ارشادىا فى الأنشطة الزراعية المختلفة والمتابعة الميدانية والدورية من الكوادر البحثية بالمركز، لزراعة الشعير والزيتون، واللوز، بمراكز وقرى مطروح وسيوة، كذلك تم توزيع مبيدات زراعية وأسمدة لجميع المواقع الإرشادية المنفذة والتدريب على إجراء أفضل المعاملات الزراعية المثلى، كما تم إنتاج عدد 20000 شتلة مورنجا.

وفي مجال الإدارة الرشيدة للمراعى وتنمية الثروة الحيوانية، قال زغلول إنه تم تشكيل فريق عمل من المتخصصين بالمركز لدراسة رؤية المركز فى تنمية المراعي في مناطق النجيلة وبراني ورأس الحكمة ومطروح، وتم إنشاء خريطة خاصة بتنمية المراعي.

حيث تم إنتاج 45 ألف شتلة شجيرات مراعي علفية من الأنواع النباتية المختلفة (الاكاسيا – القطف الأسترالي – البرسيم الشجيري – الحلاب)، وتم زراعة 20 ألف شتلة على مساحة 200 فدان وتم تحديد مواقع 200 فدان أخرى من المراعي المتدهورة لزراعتها بباقي الشتلات المنتجة بمناطق رأس الحكمة وبراني، كذلك تم تجميع حوالي 364 كجم من تقاوي النباتات الرعوية الطبيعية الحولية (الاقحوان – السسبان – التفل – ) وإعادة بذرها ونشرها في مساحة 100 فدان من المناطق المتدهورة بمناطق براني والنجيلة، فضلا عن تجميع عدد 250 كجم من تقاوي الغرنبوش الرعوية المستساغة المهددة بالانقراض ليتم إعادة بذرها ونشرها فى مساحة 50 فدانا من المراعي المتدهورة بالنجيلة.

وأضاف رئيس المركز أنه تم إنتاج 100 ألف شتلة من محصول العلف الأخضر البانيكم المتحمل لملوحة مياه الرى تصل لحوالى 10 آلاف جزء فى المليون، والعالي الإنتاجية والقيمة الغذائية، تم زراعة عدد 20 حقلا إرشاديا للتوسع في زراعة نبات البانيكم، حيث تم زراعة تلك الحقول فى مناطق غرب مطروح، وسيوة وجارة أم الصغير.

وكشف زغلول الى تدريب 70 طالبا من مدرسة الزراعة المطرية على إنتاج وزراعة شتلات محصول البانيكم والشجيرات العلفية الرعوية، وتحديد مساحة 5 آلاف فدان مراعى للبدء فى تنميتها وإدارة وصيانة تلك المراعي وتم تنمية 1230 فدان وذلك تمويل مشروع تعزيز القدرة على المواءمة فى البيئات الصحراوية والممول ( مكون محلي ) بمناطق غرب مطروح ( النجيلة وبرانى) وشرق مطروح ( مرسى مطروح – الضبعة )، إضافة الى تنفيذ عدد 70 بئر نشو سعة البئر 150م3 وعدد 10 سوندا وعدد 100 سد حجري كنتوري، وإنشاء عدد 2 صوبة لإنتاج شتلات المراعي.

واشار الى ان المركز عمل ايضا على تعزيز وخلق فرص عمل للشباب والمرأة بمطروح، حيث تم توزيع 30 بطارية تربية دواجن على السيدات بقرية ام الصغير (الجارة)، وانشاء عدد 21 فصل لمحو امية السيدات بعدد 280 سيدة، كما يجرى حاليا انشاء عدد 400 برج حمام شامل 25 زوج حمام /برج لزيادة دخل الاسر الفقيرة بالمجتمعات المحلية، كما تم تدريب عدد 38 طالبة على الصناعات اليدوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وعدد 120 طالب على تكنولوجيا الزراعة المطرية.

وقال زغلول إنه تم أيضا تطبيق التكنولوجيات الحديثة الناتجة عن أنشطة مركز البحوث التطبيقية من خلال: حديث منظومة الرى فى حوالى 70 فدان عن طريق إنشاء شبكات للرى بالتنقيط فى سيوة، وإطلاق برنامح المكافحة الحيوية لسوسة النخيل فى سيوة باستهداف 10 آلاف نخلة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية فى إطلاق برنامج الترايكوجراما للمكافحة.

ومن جهته قال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه تم تطهير عدد 60 بئرا رومانية بسعة تخزينية 38641 م3، وتنفيذ عدد 2 محطة تحلية في مركزي براني والنجيلة من المناطق الجنوبية والتي تفتقر إلى مياه الأمطار، كما تم تنفيذ الممارسات الزراعية لعدد 200 فدان لعدد 200 مستفيد، كما تم إعداد أطلس المياه الجوفية للساحل الشمالي الغربي.