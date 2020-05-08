«الزراعة» تستعرض إنجازات مشروع «سيل» في منطقة وادي الصعايدة بأسوان

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة بشأن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة سيل، أن المشروع نفّذ أنشطة في منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة بمحافظة أسوان، حيث تتكونان من 12 قرية، بها عدد 7403 أُسَر (خريجين ومنتفعين)، بإجمالى مساحة 41158 فدانًا، وكانتا تعانيان مشكلة عدم توافر مياه شرب نظيفة بالقرى، وأيضًا مشكلة مياه الرى للزراعات فى 40% من المساحة المزروعة.

قال د. هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع، إن المشروع نجح أيضًا في حل مشكلة مياه الري بمنطقة وادى الصعايدة، حيث تم تطوير محطات الرفع وتوسعة ترعة وادى الصعايدة، وتم تنفيذ 80% من الأعمال المطلوبة، وجارٍ استكمال الباقى، كما تم عمل مصرف قاطع لحل مشكلة ارتفاع مستوى الأرضى بقرية الإيمان، وحل مشكلة 3000 فدان بهذه القرية.

وأكد درويش أن قرية الإيمان شهدت تنفيذ الخدمات التعليمية والإجتماعية والصحية، والتي تشمل فتح وتجهيز وتشغيل 4 حضانات بقرى السماحة، والشهامة، والإيمان، وعمرو بن العاص، وفتح عدد 7 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار عدد 2 جمعية تنمية مجتمع نسائية بقرى عمرو بن العاص والسماحة، وفتح وتجهيز عدد 4 مشاغل نسائية للسيدات بهذه المنطقة؛ لزيادة الدخل، فضلًا عن تجهيز وتشغيل النادى النسائى بقرية السماحة؛ لإيجاد فرص عمل لبعض السيدات بالقرى.

وأوضح التقرير أنه تم فتح عدد 2 عيادة صحية بقرى الشهامة والسماحة، وتشغيل عدد 2 وحدة صحية بقرى الإيمان وعمرو بن العاص، وتنفيذ عدد 15 قافلة طبية.

كما تم إعادة تشغيل وتأهيل مرشحات مياه الشرب بقرى السماحة وعمرو بن العاص والشهامة؛ للتغلب على مشكلة تلوث مياه الشرب بهذه المناطق.

وأسهم المشروع أيضًا بتلك المنطقة في تطوير الأنشطة الزراعية والحيوانية، حيث تم فتح وتجهيز وتشغيل عيادة بيطرية بقرية الشهامة، وتنفيذ عدد 9 مدارس حقلية للمزارعين، وتنفيذ عدد 1 وحدة هيدروبونيك؛ للتغلب على مشاكل التربة والمياه المالحة،

وكذلك تركيب وحدة أرصاد جوية، وتنفيذ أكثر من 10 حملات بيطرية ويوم رش وقائى، وتنفيذ عدد 6 مزارع منزلية للسيدات؛ لتوفير الأمن الغذائى لهم، وتنفيذ وحدة كمبوست، وكذلك دعم سيدات قرية السماحة بتقديم مِنح عينية ودعم الجمعية التعاونية الزراعية بالقرية.