الزراعة تستعد لضم الطماطم والجوافة لمعايير الجلوبال جاب

الصاوي أحمد:تستعد وزارة الزراعة، ووزارة التجارة، لإخضاع محصول الطماطم والجوافة لمعايير وشهادات الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال جاب»، وذلك بعد تطبيقها على العنب، والذى يشهد طفرة كبيرة فى صادراته خاصة للصين.بعد ضم العنب للمنظومة، تم إخضاع محصول الفلفل والفراولة، مؤخرا، كخطوة لفتح ا

الصاوي أحمد:



تستعد وزارة الزراعة، ووزارة التجارة، لإخضاع محصول الطماطم والجوافة لمعايير وشهادات الممارسات الزراعية الجيدة «الجلوبال جاب»، وذلك بعد تطبيقها على العنب، والذى يشهد طفرة كبيرة فى صادراته خاصة للصين.



بعد ضم العنب للمنظومة، تم إخضاع محصول الفلفل والفراولة، مؤخرا، كخطوة لفتح الأسواق أمامهما، خاصة بعد حظر دخولها لأكثر من دولة مؤخرا، منها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

أكد مسئول بارز بوزارة الزراعة، أن تطبيق معايير الجلوبال جاب حقق نجاحا كبيرا فى تصدير محصول العنب، لاسيما وأن المحاصيل المصرية تتميز بجودة عالية، وطعم مميز، متوقعا أن تتجاوز صادرات العنب للصين الـ 200 ألف طن الموسم الجارى.

وابتداء من الموسم المقبل، سيكون من الصعب التصدير بدون الحصول على تلك الشهادة التى تضع شروطا فيما يتعلق بالنظافة، وكميات الأسمدة والمبيدات وغيرها.



من جانبها أكدت نجلاء بلابل، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعى فى وزارة الزراعة، أنه يتم حاليا إجراء مفاوضات لتصدير الموالح المصرية لعدة دول أوربية وأفريقية وأسيوية، أهمها اليابان وجنوب أفريقيا.



يذكر أن السعودية والإمارات، كانتا قد حظرتا دخول الفلفل المصرى، كما حظرت الكويت دخول البصل والجوافة والخس والفلفل، مؤخرا، دون اخطار مصر بالأسباب، أو أسماء الشركات المخالفة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.



وقال المسئول إن وزارتى التجارة والزراعة، حددتا خلال شهر مايو الماضى منظومة متكاملة لعمليات إنتاج وتصدير محاصيل الخضراوات والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، بهدف ضمان سلامة المنتجات المصدرة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الفنية، خاصة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات، التى كانت سببًا رئيسيًا فى فرض الحظر من بعض الدول، على عدد من حاصلات مصر الزراعية.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لفتح المزيد من الأسواق أمام الحاصلات الزراعية، وكان آخرها نجاح المباحثات التى أجراها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مع الحكومة الصينية بشأن فتح باب التصدير أمام العنب المصرى.



بلغت صادرات مصر خلال الموسم الماضى 4.6 مليار دولار، شاملة حاصلات زراعية «فريش» بقيمة 2.2 مليار دولار، و2.4 مليار دولار صادرات زراعية مصنعة، ونصف مصنعة، ووفقا لتأكيدات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فإن تطبيق معايير “الممارسات الزراعية الجيدة”، سيساهم فى الحد من عشوائية التصدير، خاصة فى ظل وجود أكثر من 1200 شركة مصرية تقوم بالتصدير، دون أن يكون لها مظلة شرعية تحقق التواصل بينها وبين الجهات الأخرى.