«الزراعة» تستعد تفاوض مع شركات إنتاج شتلات العنب الأوروبية لإدخالها لمصر

تستعد وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لعقد سلسلة اجتماعات للتفاوض مع كبريات شركات إنتاج شتلات العنب فائقة الجودة لتوطين زراعتها في مصر، خاصة لبعض الأصناف التي تتبع ملكيتها للشركات الأم الأوربية التي تخضع لاتفاقية حماية الملكية الفكرية أو ما يعرف باليوبوف .

يذكر أنه طبقا لاتفاقية حماية الأصناف النباتية أو اليوبوف فإن الشركة المنتجة للشتلات يحق لها فرض رسوم الملكية الفكرية علي المزارعين المستفيدين من الصنف خاصة عند تصدير الإنتاج .

وأكد الدكتور أحمد العطار مدير عام الحجر الزراعي لـ”المال” أنه بتوقيع مصر علي اتفاقية اليوبوف مؤخرا فإنه يسمح لها بإدخال سلالات جيدة سواءا بذور أو شتلات من بينها العنب، تحقق إنتاجية مضاعفة وجودة اعلي بكثير بخلاف الاصناف التقليدية غير المحمية وكذلك مطلوبة تصديريًا نظرا لجودتها.

وأشار “العطار” إلى أنه خلال منتصف ابريل 2022 سوق يتم عقد اجتماع مع عدد من شركات إنتاج شتلات العنب الأوروبية، من بينها الأصناف الفرنسية والإيطالية، للعمل علي إدخالها لمصر، لتحقيق طفرة أكبر من المحصول الذي باتت مصر من أفضل دول العالم المنتجة العنب من حيث الكم والجودة .

وطبقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن صادرات العنب حققت المرتبة الخامسة من جملة الأصناف المصدرة بواقع 144 الف طن في 2021بالكامل .

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لأول مرة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 5.6 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الرقم لم يتحقق حتى قبل جائحة كورونا .

يذكر أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في محصول العنب المتمثلة في تبكير موعد الجني بوقت يصل إلى شهر بما يسمح بتوافر طلب خارجي مناسب خاصة في أوربا لاسيما مع تحسن جودته وباتت منافسة المنتج المصري شرسا في أوربا منافسا العنب الايطالي والاسباني.

وأكد محسن البلتاجي رئيس جمعية منتجي ومصدري الحاصلات البستانية “هيا” أن العنب المصري يتفوق علي نظيره في أوروبا، نظرا لمنافسة المنافسين في السعر ومواعيد الجني والتسويق.

وأوضح البلتاجي أنه من المناسب ادخال سلالات جديدة من العنب تكون انتاجيتها اعلي وقدرتها عالية في تحمل الظروف المناخية مثل الصقيع وأيضا مقاومتها للآفات بما يدعم ويخفض تكلفة الإنتاج وبالتالي ربحية المزارع.

يذكر أن مصر تطبق معايير اتفاقية اليوبوف في محصول الفراولة التي تسدد بمقتضاها الشركات المصدرة للفراولة رسوم حقوق الملكية الفكرية لجامعة فلوريدا الأمريكية صاحبة العلامة التجارية لاشهر 8انواع من الفراولة والمنزرعة في مصر ومطلوبة تصديريا .