الزراعة تستضيف ورشة عمل بحضور مسئولي بنوك جينات الشرق الأدنى وأفريقيا

استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في البنك القومي للجينات بمركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع سكرتارية المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية للأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو”، ورشة عمل لأعضاء نقطة اتصال المعاهدة ومدراء بنوك الجينات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال افريقيا.

عُقدت ورشة العمل، تحت رعاية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو”، لتحديد البيانات الضرورية التي يتعين تقديمها عند تسجيل المواد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في النظام العالمي للأعلام (GLIS) وذلك من خلال استخدام معرفات الكائنات الرقمية.

وناقشت الورشة تفعيل النظام الميسر للاتفاق الموحد لنقل الموارد الوراثية المدرجة في النظام المتعدد الأطراف لمساعدة مستخدمي النظام في الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناتجة من الاستخدام.

واستعرض المشاركون من الدول المختلفة، انشطتهم في جمع وحفظ وتوصيف وتوثيق وتبادل الموارد الوراثية للأغذية والزراعة، كذلك تبادل الخبرات في هذا المجال وتحديد احتياجات المنطقة من دعم فنى وتقنى مع الاتفاق على مجالات التعاون.