الزراعة تستضيف مؤتمر عموم إفريقيا للثروة الحيوانية.. الخميس

الصاوي أحمدتستضيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد غد الخميس، مؤتمر عموم إفريقيا، والذي ينظمه المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية، تحت رعاية وحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وتتضمن فعاليات المؤتمر تدشين الجمعية الإفريقية للتعليم البيطري والهيئات التشريعية، فضلاً عن إط

الصاوي أحمد

تستضيف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بعد غد الخميس، مؤتمر عموم إفريقيا، والذي ينظمه المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية، تحت رعاية وحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتتضمن فعاليات المؤتمر تدشين الجمعية الإفريقية للتعليم البيطري والهيئات التشريعية، فضلاً عن إطلاق شبكة الشباب والمرأة للأعمال في مجال الثروة الحيوانية.

ويضم المؤتمر، بحسب إعلان الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الإفريقي للثروة الحيوانية، أكثر من 300 مشارك من القارة الإفريقية، فضلاً عن حضور “جوزيفا ليونيل كوريا ساكو” مفوض الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الريفي والزراعة، فضلاً عن وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي بإعتباره شريكاً في هذا المؤتمر.