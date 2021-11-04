«الزراعة» تستبعد الأراضي المعتدي عليها من صرف الأسمدة الشتوية

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات، أنه تم صدور تكليفات للمديريات الزراعية لاستبعاد الأراضي المعتدي عليها من صرف الأسمدة المدعمة.

كما تتم جولات ميدانية علي الحقول تهدف إلى متابعة أعمال الجمعيات الزراعية على أرض الواقع ومتابعة حصاد المحاصيل الصيفية القائمة وعمليات صرف الأسمدة للموسم الشتوى و الصيفى الحالى 2021.

واضاف “التقرير” أنه تم مراجعة حصص الاسمدة مع المساحات المنزرعة الفعلية والموجودة بالحصر بالجمعية، ومتابعة المساحات المتعدى عليها والإجراءات القانونية حيال ذلك والتأكد من عدم صرف أسمدة لها، وكذلك يتم مراجعة الخزينة، ومتابعة منظومة العمل الزراعى والالتحام مع المزارعين على أرض الواقع لسماع مشاكلهم والعمل على حلها، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بتوفير الأسمدة للمزارعين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الدكنور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية ل”المال” ان ذلك بناءا على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، و تعليمات المحافظين ووكلاء الزراعة في المحافظات ، تعليمات للبدء فى صرف مقررات الأسمدة للموسم الشتوى 2021-2022.

وأضاف ” الشناوي” انه تم وضع تعليمات لصرف الأسمدة على ان يتم صرف 50% من الأسمدة لكل من يمتلك كارت الفلاح وذلك من خلال الكارت، وعلى كل من له كارت بفرع البنك الزراعى عليه التوجه لاستلامه، كذا يتم السماح بصرف 50%من الأسمدة بصفه مؤقتة لمن لم يتم صرف له كارت الفلاح على أن يقوم المزارع بالتوجه للجمعية التابع لها لتحرير استمارة وتسجيله على المنظومة لاستخراج الكارت مع مراعاة عدم صرف باقى الحصة إلا بعد الحصول على الكارت بالإضافة إلى الاراضى المنزرعة خارج الزمام .

وأفاد الشناوي أنه يتم السماح لها بصفة مؤقتة بنسبة 50% من الكمية المستحقة من الأسمدة حسب الضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة ولحين استخراج كارت فلاح لها مع التأكيد من عدم وجود اى مخالفات. وأضاف المهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه اعتبارا من الموسم الزراعى الشتوى المقبل فلن يتم صرف الأسمدة المدعمة إلا من خلال كارت الفلاح الذكي.

وطالب الشناوي بضرورة التوجه للجمعيات الزراعية لاستخراج كارت الفلاح وإنهاء الإجراءات لأنه لن يعتد بالبطاقات الورقية، مشدداً على تكثيف عمليات المرور والمتابعة وتشكيل لجان تقوم بزيارات مفاجئة على كل الجمعيات الزراعية، للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين فى الحقول بالقرى، لمعرفة الشكاوى التى تواجههم والعمل على حلها فورا.

كما ارسل قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، منشورا إلى مدير مديريات الزراعة، بشأن ضوابط صرف الأسمدة الأزوتية للموسم الشتوي 2021/2021.

وجاء في المنشور الذي صدر اليوم، الثلاثاء 2 نوفمبر، أنه بناء على توصيات اللجنة التنسيقية للأسمدة فيما يخص الأراضي خارج الزمام، يتم صرف 50% من الاحتياجات السمادية للمزارع بناء على محضر حصر فعلي على الطبيعة معتمد.

كما جاء في المنشور أنه يتم إلزام المنتفع عند صرف الـ50% الأخرى من الأسمدة بإحضار ما يفيد سداده لجميع مستحقات هيئة التعمير حتى تاريخه، وفي حالة عدم الإلتزام بذلك لن يتم صرف باقي مستحقات الأسمدة.

وأشار المنشور إلى انه بالنسبة للأراضي التابعة لقطاع استصلاح الأراضي، يتم صرف 50% طبقا لمحضر الحصر الفعلي، مع إرجاء صرف النسبة الأخرى لحين موافاة القطاع بما يفيد الموقف القانوني، والموقف المالي.

كانت اللجنة التنسيقية الأسمدة قد أصدرت منشورا سابقا بشـأن ضـوابط صـرف الأسـمدة الازوتيـة للموسم الشتوي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ رقم ١٠١) بتاريخ ۲۰۲۱/۱٠/٢٤ تضمنت تعليمات التوزيع وفقا للمنشور المرسل بتاريخ 24 أكتوبر الجاري، أن يتم صرف 50 % من الحصة لكل من يمتلك كارت الفلاح وذلك من خلال الكارت، مشددة على أن كل من له كارت بفرع البنك الزراعي عليه التوجه لاستلامه حتى يتمكن من صرف الـ50 % من الحصة المقررة له.

وقررت وزارة الزراعة منح 50 % من المقررات السمادية بصفة مؤقتة لمن لم يتم إصدار كارت فلاح له على أن يقوم المزارع بالتوجه للجمعية التابع لها حيازته لتحرير استمارة تسجيل على المنظومة وتسليم صورة من البطاقة الشخصية لاتمام إجراءات استخراج الكارت مع مراعاة عدم صرف باقي الحصة إلا بعد الحصول على الكارت.

وقررت وزارة الزراعة صرف 50 % من الحصة المستحقة أيضا للأراضي المنزرعة خارج الزمام بصفة مؤقتة حسب الضوابط وشروط الصرف من واقع المعاينات الفعلية على الطبيعة ولحين استخراج كارت الفلاح لها مع التأكد من عدم وجود مخالفات وذلك من الجهات ذات الولاية لها والمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة