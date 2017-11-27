الزراعة تستأنف توريد الأسماك لمنافذ المصرية للتسويق

الصاوى أحمد:بدأت وزير الزراعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الذى وقعته مؤخرا مع وزارة التموين، لتوريد أسماك لمنافذ الشركة المصرية للتسويق.وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة السمكية إن إجمالى الكميات التى تم التعاقد عليها ضمن المرحلة الثانية، تبلغ نحو

الصاوى أحمد:

بدأت وزير الزراعة تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الذى وقعته مؤخرا مع وزارة التموين، لتوريد أسماك لمنافذ الشركة المصرية للتسويق.

وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة السمكية إن إجمالى الكميات التى تم التعاقد عليها ضمن المرحلة الثانية، تبلغ نحو 25 ألف طن، بورى وبلطى والمبروك، وسيتم التوريد أسبوعيا بما يتراوح بين 100 إلى 150 طنا تقريبا.

ولفتت فى تصريحات لـ«المال» إلى إمكانية زيادة أو تخفيض الكميات، حسب إحتياجات ومطالب وزارة التموين.

وكانت كل من «التموين» و«الزراعة» وقعتا البروتوكول فى إبريل الماضى، بهدف طرح الأسماك بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى %35، وتبلغ عدد منافذ الشركة “المصرية لتسويق الأسماك”، التابعة لوزارة التموين 26 منفذا، فى القاهرة والجيزة.

ولفتت محرز إلى أن أسعار المرحلة الثانية لم تتغير، مقارنة بالمرحلة الأولى، وتبلغ نحو 36 جنيها لكيلو البورى من الفرز الأول، ويباع الفرز الثانى بسعر 33 جنيها، والبلطى بسعر 16 جنيها، و15 جنيها، والفرز الثالث بسعر 13 جنيها، أما الفرز الرابع يباع بسعر 5 جنيهات.

وأوضحت أن المرحلتين تعد محاولات للسيطرة على أسعار الأسماك بالسوق المحلية، وأكدت أن التعاون بين الوزارتين نجح فى ذلك وأدى الى إجبار التجار على تخفيض هوامش أرباحهم، وبيع المنتجات بأسعار مقبولة للمواطنين.

ويتراوح سعر «البلطى» بالسوق الحرة المحلية، وفقا لعدد من المحال بمحافظة الجيزة بين 20 – 35 جنيهًا للكيلو، حسب الحجم، وسجل البورى 40 – 70 جنيهًا للكيلو، والجمبرى 80 – 300 جنيه، والسبيط بين 120 – 160 جنيهًا، والسردين البلدى بين 30 – 35 جنيهًا.