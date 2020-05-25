«الزراعة» تزيل 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ثاني أيام عيد الفطر

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة يفيد إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال ثان أيام إجازة عيد الفطر المبارك من إجمالي 28 حالة.

وأكد التقرير أنه جار اتخاذ الإجراءات لإزالة الحالتين الأخريين، مضيفا أن إجمالي المساحة المعتدى عليها 17 قيراطا والمساحة التي تم إزالتها في المهد 14 قيراطا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القانون عليهم بكل حزم وصرامة.

وأشاد القصير بجهود مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، وأيضا تعاون أجهزة الشرطة والحكم المحلي التي ساهمت في الحد من حالات التعدي ثم إزالة التعديات في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية.

وزير الزراعة تلقى أيضا تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي يفيد استمرار أداء مفتشي الحجر عملهم في المنافذ والموانئ ومحطات التصدير، حيث تم فحص بعض شحنات محصول العنب في محطة التصدير تمهيدا لتصديرها كما قام مفتشي الحجر بفحص شحنات الفول الصويا واردة من الخارج عبر ميناء دمياط.

والجدير بالذكر أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة، وإزالة التعديات في مهدها، وتم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة ذلك.

وأيضا تدشين خط ساخن برقم مختصر (19561) بالإضافة إلى رقمي 01111866711 و 01111866710 وخدمة الواتس اب للإبلاغ عن مخالفات البناء على الأراضي خلال إجازة العيد، وأيضا تلقى استفسارات واقتراحات وشكاوى المواطنين على مدار العام والمتعلقة بكافة قطاعات الوزارة المختلفة.