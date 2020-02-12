الزراعة : ترقيم وتسجيل 285 ألف رأس ماشية في يناير

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية أن إجمالي عدد الحيوانات التى تم تسجيلها وترقيمها من خلال أطباء الهيئة والمديريات على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير 2020 بلغت 258,891 حيوان.

وأوضح التقرير أنه بلغ إجمالى نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة (48,244) حيوان حيث يتم الرجوع لتاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب .

ووجه الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية الإدارة العامة للخدمات والارشاد البيطري بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصري والمربي الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الانسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للانسان وفى سبيل ذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الابقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي .

وأوضح محمود أن ترقيم الماشية يكشف لنا يوضح لنا موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة و موقف الحيوان الصحي ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها والنسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة .