اقتصاد وأسواق

الزراعة ترفع مستوى المعيشة​ في عدة قري بكفر الشيخ

اعلنت وزارة الزراعة رفع كفاءة المعيشة في عدة قري
الصاوي أحمد 11:40 ص, الجمعة, 8 مايو 20 11:40 ص, الجمعة, 8 مايو 20

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أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة “سيل” قام برفع مستوى المعيشة في عدة قرى فى مطوبس بكفر الشيخ حيث نفذ المشروع عددا من الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، تمثلت في ترميم وتجهيز وتشغيل حضانة بقرية السيد البدوى، وفتح 6 فصول محو أمية لتعليم الكبار، وإشهار جمعية، وتنمية مجتمع وجمعية تنمية مجتمع نسائية، وإستخراج 75 بطاقة رقم قومى للسيدات بهذه المنطقة.

وأضاف تقرير صادر عن وزارة الزراعة أنه تم فتح وتجهيز مشغل نسائى للسيدات بهذه المنطقة لزيادة الدخل، كما تم تشغيل 2 عيادة صحية بقرى إبراهيم الدسوقى والسيد البدوى، وتنفيذ 15 قافلة طبية، وكذلك تم تنفيذ عدد من الدورات التدريبية المختلفة في كل المجالات الاجتماعية والصحية، والأعمال ايديوية، والإنتاج الحيواني، والنباتي، واعادة تدوير المخلفات.

واوضح التقرير أن المشروع نفذ أيضاً 5 مدارس حقلية للمزارعين , لتعريف المزارعين بالطرق الحديثة للزراعة، وتنفيذ 2 وحدة هيدروبونيك للتغلب على مشاكل التربة، ومشكلة المياه المالحة، كذلك تم تركيب وحدة أرصاد جوية , لمتابعة التغيرات المناخية اليومية، وإرسال رسائل إرشادية للمزارعين بالتغييرات المناخية اليومية والواجب فعله تجاه هذه التغييرات،إاضافة إلى تنفيذ 6 وحدات بيوجاز ، للتغلب على مشكلة الطاقة وتوفير سماد عضوى خالى من الحشائش وذو جودة عالية.

وأكد أنه تم تنفيذ المشروع فى أكثر من 25 حملة بيطرية ويوم رش وقائى، وتنفيذ 6 مزارع منزلية للسيدات لتوفير الأمن الغذائى لهن ،حيث يتم إنتاج الطماطم والباذنجان وغيره من المحاصيل التى يتم استخدامه يوميًا، وكذلك تنفيذ 2 وحدة كمبوست ، لعمل السماد العضوى والاستفادة من المخلفات الزراعية دون حرقها.

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بقلم الصاوي أحمد

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